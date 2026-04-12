Ambiente informa que dos vertederos en Chimaltenango operan sin licencia y alerta de posibles riesgos a la salud

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó que el sábado 11 de abril, en atención a una denuncia ciudadana, efectuó una inspección en dos vertederos de la ciudad de Chimaltenango.

Las inspecciones se desarrollaron en el vertedero operado por la Municipalidad de Chimaltenango y en el vertedero privado operado por la Asociación de Recolectores de ese municipio, situados en la zona 3 de esa ciudad.

Según Ambiente, ambos vertederos operan sin licencia ambiental.

Explicó que, en los dos casos, hay disposición de desechos sin el debido manejo, lo que genera emisión de humo y metano por incendios.

Además, hay malos olores, proliferación de insectos, degradación del suelo y ausencia de infraestructura adecuada.

Añadió que esta situación causa riesgos de contaminación ambiental y afecciones a la salud humana.

Ambiente afirmó que ha iniciado la gestión de sanciones administrativas.

“Instamos a la Municipalidad de Chimaltenango a desarrollar e implementar de forma inmediata protocolos de emergencia en ambos vertederos para mitigar los incendios y el resto de los impactos ambientales negativos, y para proteger la salud pública”, afirmó Ambiente.

Recordó que cada municipalidad es responsable de gestionar adecuadamente los desechos de su territorio.

También pone a disposición equipos para asesorar a las municipalidades en el manejo ambientalmente adecuado de desechos sólidos.

Para leer más: Manejo de desechos: separación en dos grupos se extenderá hasta que las comunas se adapten a las reglas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.