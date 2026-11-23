Una nueva riña entre jóvenes quedó captada en video en las calles de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Las imágenes, difundidas en redes sociales muestran a varias personas que se enfrentan a golpes y patadas frente a un centro nocturno, a escasos metros de la municipalidad. Durante la grabación no se observa la intervención de agentes policiales ni municipales, lo que genera cuestionamientos sobre la vigilancia y el control del orden público durante los fines de semana.

Cuestionan la capacidad de respuesta de las autoridades

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se cuestionó la recurrencia de estos incidentes, pese a las restricciones de horarios, volumen de equipos de sonido y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos nocturnos. El análisis se centró en la necesidad de una respuesta inmediata de las autoridades, así como en la aplicación de medidas preventivas y sanciones contra quienes protagonizan altercados en la vía pública. Hasta el momento, no se ha precisado si hubo capturas relacionadas con esta riña.

Riesgos para los visitantes y la imagen turística

Otro de los puntos abordados fue el posible impacto de estos hechos en la imagen de Antigua Guatemala como uno de los principales destinos turísticos del país. Se advirtió que las peleas callejeras no solo ponen en riesgo a quienes participan en ellas, sino también a los peatones, turistas y comerciantes del sector.

Además, una caída sobre las calles empedradas podría provocar lesiones graves, mientras que los enfrentamientos también podrían ocasionar daños a propiedades cercanas.

El análisis también planteó que la frecuencia con la que se reportan estas agresiones puede contribuir a que la población termine por normalizarlas. Se destacó la importancia de la educación, la orientación familiar y la responsabilidad individual para prevenir conductas violentas, sin dejar de lado las obligaciones de las instituciones de seguridad. Entre los principales cuestionamientos figura la necesidad de reforzar los patrullajes y garantizar una intervención oportuna, antes de que estos enfrentamientos tengan consecuencias más graves.

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