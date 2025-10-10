Comunitario
Así se formó el remolino que asombró a vecinos en zonas 11 y 12, según el Insivumeh
No fue casualidad. El Insivumeh explicó por qué se formó un remolino en la capital el 9 de octubre y si hay riesgo de que se repita.
El director del Insivumeh explica las condiciones que provocaron el remolino captado por la población de las zonas 11 y 12 de la capital el 9 de octubre. (Foto Prensa Libre: Tomada de @insivumehgt en X).
Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó durante La Ronda de este 10 de octubre por qué se formó un remolino en la ciudad de Guatemala el día anterior.
El fenómeno fue observado y grabado por usuarios en la tarde del 9 de octubre en las zonas 11 y 12.
Testigos afirmaron que el remolino se mantuvo durante algunos segundos, pero se disolvió al tocar el suelo.
Rojas calificó el remolino como un fenómeno atípico en el país y explicó los factores que lo originaron.
Según el funcionario, el incremento anómalo de la temperatura durante la mañana, sumado a la inestabilidad atmosférica, favoreció el desarrollo del remolino.
Agregó que no esperan que se repita; sin embargo, si las condiciones se presentan de nuevo, podrían observarse fenómenos menores relacionados con remolinos.
En algunos videos se observó cómo el remolino levantó algunas láminas de las casas.
