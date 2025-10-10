Así se formó el remolino que asombró a vecinos en zonas 11 y 12, según el Insivumeh

Comunitario

Así se formó el remolino que asombró a vecinos en zonas 11 y 12, según el Insivumeh

No fue casualidad. El Insivumeh explicó por qué se formó un remolino en la capital el 9 de octubre y si hay riesgo de que se repita.

|

time-clock

Remolino ciudad de Guatemala Insivumeh

El director del Insivumeh explica las condiciones que provocaron el remolino captado por la población de las zonas 11 y 12 de la capital el 9 de octubre. (Foto Prensa Libre: Tomada de @insivumehgt en X).

Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó durante La Ronda de este 10 de octubre por qué se formó un remolino en la ciudad de Guatemala el día anterior.

El fenómeno fue observado y grabado por usuarios en la tarde del 9 de octubre en las zonas 11 y 12.

Testigos afirmaron que el remolino se mantuvo durante algunos segundos, pero se disolvió al tocar el suelo.

Rojas calificó el remolino como un fenómeno atípico en el país y explicó los factores que lo originaron.

EN ESTE MOMENTO

Ejecutivo alcanza 64% de ejecución presupuestaria al cierre de septiembre

Right
Valla publicitaria cae sobre viviendas

Valla gigante cae sobre varias casas por fuerte tormenta: 20 emergencias colapsan la ciudad

Right

Lea más: Remolino en la capital de Guatemala es grabado este 9 de octubre

Según el funcionario, el incremento anómalo de la temperatura durante la mañana, sumado a la inestabilidad atmosférica, favoreció el desarrollo del remolino.

Agregó que no esperan que se repita; sin embargo, si las condiciones se presentan de nuevo, podrían observarse fenómenos menores relacionados con remolinos.

En algunos videos se observó cómo el remolino levantó algunas láminas de las casas.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Insivumeh Temporada de lluvia 2025 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS