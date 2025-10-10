¿Lluvias en Guatemala este fin de semana? Esto dice el pronóstico del Insivumeh para el 11 y 12 de octubre

El Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) aseguró que las lluvias previstas para el sábado 11 y domingo 12 de octubre se asocian a un sistema de baja presión y al paso de una onda del este, pronosticado para la siguiente semana.

La pronosticadora Ana Pérez informó sobre las condiciones atmosféricas para el 10 de octubre, que incluyen un ambiente cálido, húmedo e inestable.

Señaló que podrían registrarse lluvias ligeras o lloviznas en las regiones del Caribe, la Franja Transversal del Norte y el sur de Petén durante la mañana de este viernes.

A su vez, el resto del país podría percibir nubosidad dispersa intercalada con nublados parciales.

En horas de la tarde se prevé una leve disminución en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, Pérez no descarta precipitaciones con actividad eléctrica en la bocacosta, el sur del altiplano central y el sur de los valles de oriente.

En el resto del país podrían desarrollarse lluvias de corta duración. Tampoco se descarta la formación de tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo en sectores montañosos.

Pérez destacó que el atardecer ocurrirá a las 17.46 horas.

Respecto de las condiciones climáticas del 11 y 12 de octubre, el Insivumeh pronostica lloviznas y lluvias en horas de la tarde y la noche.

Además, advierte que los suelos en el sur y centro del país permanecen saturados, lo que se asocia al incremento en el caudal de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

Temperaturas máximas del fin de semana

Ciudad de Guatemala: entre 26 °C y 28 °C

Altiplano central y occidental: entre 24 °C y 29 °C

Pacífico: entre 31 °C y 33 °C

Petén: entre 32 °C y 34 °C

Alta Verapaz: entre 28 °C y 30 °C

Caribe: entre 31 °C y 33 °C

Región de la cuenca del río Motagua y valles de oriente: entre 33 °C y 35 °C

