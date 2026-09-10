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Bloqueos en Guatemala: Unaerc pide paso para pacientes renales, ambulancias y medicamentos
Ante los bloqueos registrados en Guatemala, la Unaerc pide facilitar el paso de pacientes renales y alerta que retrasar un tratamiento de diálisis puede poner en riesgo su salud y vida.
La Unaerc advierte que los bloqueos en carreteras pueden impedir que pacientes renales lleguen a tiempo a sus tratamientos de diálisis y pide permitir el paso de ambulancias, medicamentos y personal de salud. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec).
La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) solicita este 10 de septiembre a todas las personas involucradas en los bloqueos de carreteras a escala nacional permitir el paso de pacientes, personal y trabajadores que se dirigen a sus instalaciones.
La institución advierte que cuando un paciente con enfermedad renal crónica no recibe su tratamiento de diálisis se pone en grave riesgo su salud e incluso su vida.
Además, resalta que asistir a tiempo al tratamiento hace la diferencia entre sufrir complicaciones severas o comprometer la vida.
Unaerc también solicita que se permita la libre circulación de ambulancias y unidades de emergencia. Enfatiza que cada minuto cuenta durante una situación médica y cualquier retraso podría tener consecuencias irreversibles.
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Asimismo, pide que se facilite el paso del transporte de medicamentos e insumos médicos destinados a los pacientes renales, quienes dependen de estos tratamientos para continuar viviendo.
Este 10 de septiembre, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) registra, hasta el momento, seis bloqueos a escala nacional.
Los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil dispersaron a los inconformes que mantenían el cierre entre los kilómetros 37 y 39 de la ruta al Pacífico, en San Vicente Pacaya, Escuintla. El grupo quemó neumáticos sobre la vía.
Los otros bloqueos se ubican en:
- Km 259 de la ruta nacional 1, en la aldea El Boquerón, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
- Km 93 de la ruta CA-2 Occidente, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
- Km 158 de la ruta CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez
- Km 126 de la ruta al Atlántico, en la aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
- Bulevar Cenma, zona 12 de la Ciudad de Guatemala
- 8a. avenida, entre 9a. y 10a. calles, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
La mayoría de bloqueos se asocian al rechazo del alza de los precios de los combustibles, así como a la iniciativa aprobada en el Congreso para establecer precios de referencia de Q39 para la gasolina regular y diésel, y de Q41 para la gasolina superior.
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