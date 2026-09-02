Cámara de Comercio pide retirar bloqueo que afecta por tercer día la ruta al suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez

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Cámara de Comercio pide retirar bloqueo que afecta por tercer día la ruta al suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez

Continúa el bloqueo en el kilómetro 168.5 de la ruta al suroccidente y la Cámara de Comercio pide garantizar la libre locomoción.

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BLOQUEO EN EL KM 168.5 DE LA RUTA A CUYOTENANGO

Bloqueo en el km 168.5 de la ruta al suroccidente. (Foto tomada la página de Facebook Canal Treintaycinco)

En el kilómetro 168.5 de la ruta al suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez, continúa por tercer día consecutivo el bloqueo del paso en ambos sentidos, por lo que la Cámara de Comercio pide que se garantice la libre locomoción.

En un comunicado, la institución manifestó: “Exigimos a las autoridades actuar de inmediato para liberar el paso en Cuyotenango, donde continúa bloqueada la CA-2 Occidente, una de las rutas estratégicas para la movilidad, el abastecimiento y el comercio del país”.

Afirmó que “no existe justificación para que, por tercer día consecutivo, las autoridades responsables del orden público no actúen y se continúen vulnerando los derechos de miles de guatemaltecos”.

La Cámara de Comercio agregó que “el Estado tiene la obligación de garantizar la libre locomoción y hacer cumplir la ley”.

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Desde el lunes 31 de agosto, Guatemala ha registrado bloqueos de carreteras en rechazo al alto costo de los combustibles.

La movilidad vehicular se ha visto afectada en distintos tramos, al igual que las actividades cotidianas de miles de guatemaltecos.

Algunas personas han indicado que suman unas 20 horas atrapadas en el tránsito.

En imágenes compartidas en redes sociales se observan largas filas de vehículos, en su mayoría de transporte pesado.

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Los manifestantes han colocado llantas y otros obstáculos para impedir el paso.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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