Cientos de viajeros y turistas son afectados por las condiciones y emergencias en las carreteras

Las líneas aéreas reportan que subió a 8% la no presentación de pasajeros que debían abordar sus vuelos programados, mientras que los hoteles registran cancelaciones de reservaciones, reprogramación o el retraso en la llegada de los huéspedes que sí decidieron viajar.

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), indicó que varias compañías les dieron a conocer que el No Show o pasajeros que no llegaron el lunes 20 de junio para su vuelo, subió del 3% al 8%, y consideran que ese aumento se debe a los incidentes por la lluvia. Aunque no afectó a todas las aerolíneas sí a la mayoría, agregó.