Cierre de accesos a la Usac complica el tránsito en la ciudad, alerta la PMT

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Cierre de accesos a la Usac complica el tránsito en la ciudad, alerta la PMT

Manifestación impide el ingreso de peatones y vehículos al campus central de la Usac, en la zona 12.

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CIERRAN LA USAC. 6-4-2026

Manifestación en ingresos de la Usac complica el tránsito en la zona 12. (Foto Prensa Libre: PMT de la capital)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa que este lunes 6 de abril están cerrados los portones de acceso al campus central de la Universidad de San Carlos (Usac), en la avenida Petapa y en el Anillo Periférico.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reporta que los portones están con candados y no hay acceso vehicular ni peatonal.

Según Montejo, varias personas no han podido ingresar a las instalaciones.

Añadió que en los portones han colocado carteles y mantas; en algunas de estas, manifestantes rechazan el alza en los precios del combustible.

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La PMT informó que un grupo de universitarios se manifiesta en los accesos principales, lo que origina congestionamiento vehicular.

El 25 de marzo recién pasado, manifestantes también cerraron el ingreso al campus de la Usac.

Las autoridades de la Usac han anunciado una serie de remodelaciones estructurales en varios edificios, por lo que las clases se retomarían de manera presencial después del asueto de Semana Santa.

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La casa de estudios también se prepara para la elección de rector, este miércoles 8 de abril, que definirá el rumbo de la universidad para el período 2026-2030.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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