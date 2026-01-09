Clima en Guatemala: acercamiento de frente frío y posibilidad de lloviznas para este fin de semana

Para el sábado 10 y el domingo 11 de enero, el clima en Guatemala registrará áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Insivumeh.

También se prevén lloviznas y/o lluvias desde las regiones del norte hacia el centro del país, y frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias para este fin de semana se asocian a la entrada de humedad desde el Caribe y al acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México.

Las lluvias podrían persistir a inicios de semana, mientras que el viento del norte incrementará su velocidad en la meseta central y en lugares donde presenta encañonamiento.

En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad por la mañana, ambiente cálido durante el día, e incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas en el suroccidente.

El viento será del suroeste, ligero; y del norte-nordeste, de ligero a moderado, en la costa de Jutiapa a inicios de semana. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33°C y los 35°C.

Para la meseta central, que incluye la capital, se esperan áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad, ambiente soleado durante el día e incremento de nubosidad, con posibilidad de lloviznas por la mañana y al final de la tarde.

El viento del norte y nordeste incrementará gradualmente su velocidad (entre 40 y 50 km/h). Las temperaturas comenzarán a disminuir a partir del domingo, según el pronóstico.

En la región del Motagua y los valles del oriente se prevé niebla en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad y ambiente soleado. Por la tarde y noche se espera incremento de nubosidad en zonas montañosas, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas.

Para la región norte, se anticipa neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con cielos parcialmente nublados, y lloviznas y/o lluvias por la tarde y noche. El viento será del noroeste, ligero.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se espera neblina matutina, poca nubosidad alternando con cielos parcialmente nublados, y lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.

