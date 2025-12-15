Clima en Guatemala: acercamiento de frente frío y viento moderado a fuerte del 15 al 19 de diciembre 

El Insivumeh compartió el boletín sobre las condiciones del clima en Guatemala para el período del lunes 15 al viernes 19 de diciembre.

En los últimos días, el clima ha sido frío en varias regiones del país, y esta semana no será la excepción, pues según el pronóstico se prevé viento frío del norte, de moderado a fuerte, presencia de niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y la noche.

También se anticipa cielo parcialmente nublado, con lloviznas y/o lluvias al inicio de la semana, desde las regiones del norte hacia el centro del país.

Las precipitaciones previstas están asociadas al acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México, a la entrada de humedad desde ambos litorales y a condiciones locales.

Las condiciones meteorológicas actuales son favorables para que se presenten heladas en los altiplanos central y occidental, añadió el Insivumeh.

En la meseta central, que incluye la capital, se esperan áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana; el cielo estará parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad y soleado durante el día. Existe posibilidad de lloviznas y/o lluvias en la mañana y al final de la tarde. Se prevé frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental. El viento será del norte y nordeste, de moderado a fuerte (40 a 50 km/h), con disminución hacia mediados de semana.

En la región del Motagua y valles del oriente se anticipan áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado con poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo. Además, se espera incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y/o noche en zonas de montaña, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas.

Mientras tanto, en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se pronostican lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche al inicio de la semana. El viento será del norte y noroeste, de ligero a moderado.

Para las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad, ambiente cálido, incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, así como lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica. El viento será del sur y suroeste, de ligero a moderado, y del norte en la costa de Jutiapa.

En Petén, el clima estará parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche al inicio de la semana. El viento será del noroeste, de ligero a moderado, cambiando a nordeste a mediados de semana.

