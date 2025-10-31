Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica ambiente frío y posibles lluvias dispersas para el 1, 2 y 3 de noviembre

El Insivumeh compartió el boletín sobre las condiciones climáticas previstas para Guatemala el sábado 1, el domingo 2 y el lunes 3 de noviembre.

Este sábado se conmemora el Día de Todos los Santos, fecha en que miles de personas visitarán los cementerios; además, muchas aprovecharán el lunes 3 como día de descanso.

El pronóstico es de cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad; se prevé un ambiente soleado durante el día y frío en horas de la noche y madrugada, principalmente en los altiplanos central y occidental.

Según el Insivumeh, a partir de la noche del domingo aumentará la nubosidad y la posibilidad de lloviznas o lluvias, desde las regiones del norte hacia el centro del país, debido al acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México.

Para la meseta central, que incluye la ciudad capital, se espera que el viento frío del norte incremente gradualmente su velocidad al inicio de la semana.

En tanto, para las regiones del Pacífico, región norte, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, región del Motagua y valles del oriente se prevé posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

Para leer más: Asueto del 1 de noviembre: PMT emite recomendaciones para visitar los cementerios en la capital

Temperaturas máximas estimadas: