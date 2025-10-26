Qué medidas y restricciones aplicarán los cementerios de la capital durante el Día de Todos los Santos y de los Difuntos

A una semana del Día de Todos los Santos y de los Difuntos, las autoridades del Cementerio General aseguraron que cuentan con un plan de contingencia para recibir a los miles de visitantes que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos.

Este plan también se implementará en otros cementerios de la ciudad capital.

El operativo abarcará los cementerios General (zona 3), La Verbena (zona 7), Las Tapias (zona 18) y Villas de Guadalupe (zona 14).

Solo en el Cementerio General se espera la visita de alrededor de 1.5 millones de personas, mientras que la cifra total en todos los camposantos de la capital podría superar los 3 millones de asistentes.

Esta mañana del domingo 26 de octubre del 2025, previo a la conmemoración, la afluencia de visitantes en el Cementerio General era baja.

Luis Alberto Reyes, quien ofrece servicios de limpieza, escaleras, agua y ayuda para adornar nichos, explicó que la mayor cantidad de personas llega a partir del 30 de octubre.

“Ahorita está un poco bajo, esperemos que ya el otro fin de semana sea bueno”, comentó.

Sus servicios tienen un costo que varía entre 10 y 20 quetzales, según la altura del nicho.

Medidas y restricciones

Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes a seguir las normas establecidas:

Horario de visitas: 7 a 17 horas.

7 a 17 horas. Señalización de entradas y salidas.

Áreas específicas para cuerpos de socorro.

Refuerzo de seguridad con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) .

. Limitación del paso vehicular el 1 y 2 de noviembre.

Comienzan las visitas al Cementerio General, con familiares limpiando y preparando los nichos. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Prohibiciones dentro de los cementerios:

Alimentos y bebidas alcohólicas.

Estupefacientes.

Armas de fuego o punzocortantes.

Los nichos más altos requieren atención especial para colocar flores y adornos antes de las festividades. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Se contará con presencia de PNC, agentes de tránsito, bomberos municipales y Cruz Roja para asistencia prehospitalaria, traslado de pacientes y abastecimiento de agua.

Además, se realizarán fumigaciones para prevenir la proliferación de zancudos y otras plagas, así como jornadas de limpieza y recolección de basura dentro de los camposantos.

Los capitalinos comienzan a llegar al Cementerio General para preparar los nichos y rendir homenaje a sus difuntos. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Se espera un incremento en la venta de flores y adornos, ya que familiares buscarán honrar la memoria de sus seres queridos durante estas fechas.

