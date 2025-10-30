Asueto del 1 de noviembre: PMT emite recomendaciones para visitar los cementerios en la capital

Los guatemaltecos disfrutarán este 1 de noviembre el asueto por el Día de Todos los Santos, fecha en la cual se honra la memoria de los fallecidos. Si visitará cementerios en la ciudad de Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) anunció que habrá un operativo especial con 700 agentes para coordinar la movilidad y mantener el orden durante la festividad.

De acuerdo con la PMT, el objetivo de la iniciativa es que las familias tengan la menor cantidad de inconvenientes posible para dirigirse hacia los 13 cementerios capitalinos.

Asimismo, las autoridades informaron que el plan se mantendrá activo desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025, con especial atención el sábado 1 de noviembre.

“Esta coordinación surge por solicitud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en conjunto con el Cementerio General y otros camposantos”, añadió la PMT.

¿Qué medidas establecerá la PMT en el Cementerio General y otros puntos durante el asueto del 1 de noviembre?

De acuerdo con las autoridades, la zona 3 recibirá atención prioritaria, ya que, a partir de las 21 horas del 31 de octubre, se efectuará el cierre estratégico de la Avenida del Cementerio, desde la 19 hasta la 22 calle, y de la 20 calle, desde la Avenida del Cementerio hasta la 1ª avenida. “Estas medidas permitirán un mejor flujo peatonal y control de las ventas informales”, señalaron.

Además, se reporta que habrá cobertura en el resto del perímetro capitalino. Tome en cuenta los siguientes puntos: