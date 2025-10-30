vida
Asueto del 1 de noviembre: PMT emite recomendaciones para visitar los cementerios en la capital
Si desea visitar cementerios para compartir tiempo en familia, le compartimos los consejos y medidas de la PMT para que disfrute el asueto del 1 de noviembre sin inconvenientes.
Además de visitar los camposantos durante el asueto del 1 de noviembre, los guatemaltecos aprovechan los días previos para recordar a sus seres amados fallecidos. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)
Los guatemaltecos disfrutarán este 1 de noviembre el asueto por el Día de Todos los Santos, fecha en la cual se honra la memoria de los fallecidos. Si visitará cementerios en la ciudad de Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) anunció que habrá un operativo especial con 700 agentes para coordinar la movilidad y mantener el orden durante la festividad.
De acuerdo con la PMT, el objetivo de la iniciativa es que las familias tengan la menor cantidad de inconvenientes posible para dirigirse hacia los 13 cementerios capitalinos.
Asimismo, las autoridades informaron que el plan se mantendrá activo desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025, con especial atención el sábado 1 de noviembre.
“Esta coordinación surge por solicitud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en conjunto con el Cementerio General y otros camposantos”, añadió la PMT.
¿Qué medidas establecerá la PMT en el Cementerio General y otros puntos durante el asueto del 1 de noviembre?
De acuerdo con las autoridades, la zona 3 recibirá atención prioritaria, ya que, a partir de las 21 horas del 31 de octubre, se efectuará el cierre estratégico de la Avenida del Cementerio, desde la 19 hasta la 22 calle, y de la 20 calle, desde la Avenida del Cementerio hasta la 1ª avenida. “Estas medidas permitirán un mejor flujo peatonal y control de las ventas informales”, señalaron.
Además, se reporta que habrá cobertura en el resto del perímetro capitalino. Tome en cuenta los siguientes puntos:
- Desde el 1 de noviembre, a las 6 horas, los agentes de la PMT brindarán apoyo a un estimado de dos millones de visitantes que provienen de distintas localidades del país.
- Habrá dos turnos estratégicos: el matutino, de 5:45 a 14 horas, y el vespertino, de 10:45 a 19 horas, ya que se estima que son los momentos de mayor afluencia.
- Además de las recomendaciones de las autoridades, se aconseja utilizar aplicaciones de monitoreo de tráfico para tomar las mejores decisiones viales, así como conducir con precaución o movilizarse con cuidado si transita de forma peatonal.
- Manténgase actualizado por medio de los canales oficiales de la PMT y otras fuentes oficiales para estar al tanto de cualquier eventualidad.
- Organice con antelación sus actividades para poder disfrutar el asueto de la mejor forma posible.