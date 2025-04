Codeca anuncia movilizaciones a escala nacional tras la captura de Luis Pacheco

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció movilizaciones a escala nacional para el próximo lunes 28 de abril por la “criminalización” en el país, tras la captura del viceministro Luis Pacheco, según indicaron en conferencia de prensa.



Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, fue detenido el 23 de abril, según afirmó el Ministerio Público (MP).



El ente investigador publicó los resultados de las diligencias efectuadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado en la zona 1 de la capital. “Se logró la captura de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Manuel Chaclán Batz”, publicó el MP.



El día de la detención, la actual directiva de los 48 Cantones de Totonicapán señaló que la captura de Pacheco es una persecución contra los pueblos indígenas que han manifestado a favor de la democracia.





En la conferencia de este viernes, Codeca indicó que se solidariza con los 48 Cantones de Totonicapán por las detenciones registradas.



Agregaron que en las movilizaciones del lunes también exigirán que los diputados deroguen el incremento salarial, y se manifestarán en contra de una ley de aguas, de los desalojos y del actuar de la fiscal general del MP.

Hasta ahora, Codeca ha confirmado movilizaciones en 18 departamentos, en especial en la capital.

Aún no tienen definido la trayectoria de las movilizaciones y los puntos de reunión, estos los determinaran durante el fin de semana en una reunión en Mazatenango, Suchitepéquez.

“A nivel nacional va haber una movilización plurinacional, en todo el país, en todos los departamentos (…) nuestra solidaridad con los 48 Cantones (de Totonicapán), repudio a este sistema judicial criminal, siempre lo hemos dicho, hemos repudiado y hemos denunciado la cooptación y el secuestro del Estado”, expuso Vivian Florián, una de las dirigentes de Codeca.

La organización también arremetió contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo, a quien señalan de ser “cómplice” del actuar del MP.

“Bernardo Arévalo de León dijo que no iba a perseguir, que no iban a haber detenciones ilegales y hoy nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo, es un cómplice del actuar del MP, tiene un ministro de Gobernación que es quien ejecuta estas detenciones ilegales y si ese ministro es su empleado de confianza, es parte de su gabinete de confianza por qué no lo destituye”, expuso Florián.

Según Florián, desde febrero de 2024 han buscado tener una audiencia con Arévalo, pero no se les ha dado el espacio.

Este 25 de abril a puerta cerrada inicia audiencia de primera declaración de Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones, y Héctor Chaclán en el juzgado de turno. La audiencia está a cargo de la jueza Carol Patricia Flores.

Codeca expresa malestar por otros temas

Codeca también expuso su malestar por otros temas que forman parte de las exigencias en las movilizaciones: