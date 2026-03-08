Colectivos femeninos conmemoran el Día Internacional de la Mujer con concurrida marcha

Varios colectivos de mujeres marcharon este domingo 8 de marzo por calles del Centro Histórico de la capital guatemalteca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Prácticamente, la marcha se dividió en dos momentos. Por la mañana, un nutrido grupo recorrió la sexta avenida (Paseo de la Sexta) en el que sobresalió la denuncia por los crímenes cometidos contra las mujeres, así como la exigencia de mejora en las condiciones salariales.

En la caminata participaron colectivos femeninos, entre los que había niñas y adolescentes, así como grupos llegados de la provincia del país.

Con pancartas en mano y lanzando consignas, los derechos humanos y la justicia fueron de las temáticas que más sobresalieron en la ya tradicional marcha conmemorativa.

La protección de los recursos naturales y la riqueza de nuestra diversidad étnica también fueron punto de foco, en la actividad que llegó hasta el Parque Centenario, donde se celebraron algunos actos, que incluían recordar a las niñas víctimas del Hogar Seguro. Un grupo de mujeres motoristas acompañaban la caravana.

Claudia Rosales, una de las participantes en la marcha, y quien iba acompañada de un grupo de entusiastas niñas, resaltó "las conquistas a todo nivel que la mujer ha logrado en los últimos años", pero también denunció el acoso contra ese sector, que no encuentra seguridad, a veces ni en su propia casa.

"Nos sentimos muy felices y protegidas cada vez que hacemos esto (la marcha)", dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión una de las niñas. Su mensaje fue que "debemos luchar por las niñas que fueron calladas".

El desarrollo de esta primera parte de la marcha ocurrió sin incidentes y con una alta participación de mujeres.

Pintas en paredes

El otro momento de la marcha ocurrió después del mediodía, cuando otro grupo de féminas recorrió el Paseo de la Sexta, esta vez gritando consignas más fuertes y manchando varias paredes de edficiaciones del Centro Histórico.

Sobresalió un grupo de ellas vestido de negro, con mascarillas para protegerse de los aerosoles de las pinturas, que manchaban puertas, ventanas, pisos, y culpaban al Estado y a la corrupción por la situación que viven actualmente las mujeres. También pegaron fotos de algunos funcionarios a los que señalaban de corruptos.

Las autoridades reforzaron la seguridad con agentes, tanto de la Policía como elementos del Ejército, en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura.

Un grupo de fuerzas de los antimotines también estuvieron en apresto también en cercanías del Parque Centenario.

(Foto Prensa Libre: Maybaall Saucedo)