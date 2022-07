Confirman que uno de los cuerpos hallados en Villa Nueva corresponde a la payasita Chispita

La madre y el resto de la familia tuvo que esperar más de nueve horas para poder entrar a la morgue y finalmente confirmó que uno de los cadáveres localizados en el área correspondían a su hija.

Momentos de dolor se vivieron fuera de la morgue, cuando Victoria de los Ángeles salió de la morgue para confirmarle al resto de parientes que el cuerpo hallado sí era el de su hija.

Mientras tanto, todavía sigue pendiente confirmar si el otro cuerpo hallado en Villa Nueva, es el de Nelson Villatoro Escobar, conocido como Charquito.

En el lugar del hallazgo de los cadáveres, las autoridades habían encontrado prenda de vestir, zapatos y material relacionado con el trabajo de payasos que ejercían los esposos. Además, habrían encontrado los Documentos Personales de Identificación de la pareja.

Los Bomberos Voluntarios informaron que, para recuperar los cadáveres, tuvieron que excavar hasta una profundidad de unos seis metros.

Más de un mes desaparecidos

Nelson Villatoro Escobar y Joselin Chacón Lobo, esposos conocidos como Charquito y Chispita desaparecieron el 9 de mayo y desde entonces su familia no había descansado para dar con el paradero de la pareja.

Ambos desaparecieron luego de brindar un espectáculo en Escuintla y se dirigían a la ciudad de Guatemala para otro evento nocturno, pero nunca regresaron a su hogar en Amatitlán.

El jueves 9 de junio se cumplió un mes de la desaparición y Victoria de los Ángeles Lobo, madre de Chispita, compartió una publicación en Facebook para expresar su angustia por lo que estaba sucediendo.

“Hoy un mes y no se sabe nada de ellos, ya no aguanto este dolor, jamás volveré a sonreír, me quitaron una parte de mi corazón, la otra parte de mi corazón está con mis niñitos, los amo dónde quiera que estén, y le pido a mi Dios, que toque el corazón de las personas que los tienen o que saben dónde están, para que por medio de una llamada anónima me digan donde están por favor”, externó en Facebook en esa oportunidad.

Vernick Pleitez, de la Capellanía confirma la identificación de Joselin Chacón. (Video Prensa Libre: Henry Montenegro)

Marcha por pareja de payasos

En una marcha el recién pasado 30 de mayo, Lobo indicó que el día que desaparecieron los esposos fue una subcontratista quien contactó a la pareja para el supuesto evento que iban a cubrir.

El 13 de mayo, asociaciones y sindicatos de payasos se sumaron a la búsqueda y le exigieron a las autoridades que den con su paradero. También organizaron eventos para recaudar víveres y fondos para la familia de los desaparecidos.

El 14 de mayo, el Ministerio Púbico informó que se llevaban a cabo todas las pesquisas necesarias para dar el paradero de la pareja, quienes eran conocidos por sus nombres artísticos como “Charquito” y “Chispita”.

Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó en esa ocasión que la investigación se inició tras la activación de la Alerta Isabel Claudina para Joselin Chacón Lobo y luego de que se presentara una denuncia por la desaparición de Nelson Villatoro Escobar.