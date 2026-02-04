Continúan bajas temperaturas en Guatemala este 4 de febrero; Insivumeh recomienda precaución

El clima frío continuará en Guatemala este miércoles 4 de febrero, en especial en el occidente y el altiplano central, informó el Insivumeh.

El pronosticador Jorge Chichilla indicó que las temperaturas mínimas seguirán bajas, principalmente en el occidente, donde el termómetro podría marcar entre cero grados y -4°C o -2°C.

Añadió que el país permanece bajo la influencia de un sistema de alta presión débil, el cual mantiene la velocidad del viento entre 30 y 40 kilómetros por hora en la capital.

Además, podrían registrarse lloviznas en la tarde o noche en los valles de oriente.

La temperatura máxima podría alcanzar los 22°C en el occidente; en el altiplano central, los 24°C; y en el norte, que incluye Petén, entre 25°C y 27°C.

Guatemala ha estado afectada por las bajas temperaturas, las cuales han originado escarcha. Incluso, en algunos sectores del occidente, cultivos de hortalizas han amanecido congelados.

El Insivumeh recomienda tomar las precauciones necesarias ante el viento acelerado y las bajas temperaturas, así como abrigarse bien durante la noche y madrugada.

