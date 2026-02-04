Continúan bajas temperaturas en Guatemala este 4 de febrero; Insivumeh recomienda precaución

Comunitaria

Continúan bajas temperaturas en Guatemala este 4 de febrero; Insivumeh recomienda precaución

El clima será frío y el viento estará acelerado en Guatemala este miércoles.

|

time-clock

FRENTE FRÍO

Guatemala registra bajas temperaturas la primera semana de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El clima frío continuará en Guatemala este miércoles 4 de febrero, en especial en el occidente y el altiplano central, informó el Insivumeh.

El pronosticador Jorge Chichilla indicó que las temperaturas mínimas seguirán bajas, principalmente en el occidente, donde el termómetro podría marcar entre cero grados y -4°C o -2°C.

Añadió que el país permanece bajo la influencia de un sistema de alta presión débil, el cual mantiene la velocidad del viento entre 30 y 40 kilómetros por hora en la capital.

Además, podrían registrarse lloviznas en la tarde o noche en los valles de oriente.

EN ESTE MOMENTO

Frente frío en Guatemala: así se compara el fenómeno del 2026 con las temperaturas más extremas de otros años

Right
Diputados durante la sesión plenaria en la que fue aprobado el Decreto 4-2026, que restituye las escuelas normales y devuelve al Ministerio de Educación la competencia sobre la formación docente. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Congreso aprueba ley que restituye escuelas normales y devuelve al Mineduc control de la formación docente

Right

La temperatura máxima podría alcanzar los 22°C en el occidente; en el altiplano central, los 24°C; y en el norte, que incluye Petén, entre 25°C y 27°C.

Guatemala ha estado afectada por las bajas temperaturas, las cuales han originado escarcha. Incluso, en algunos sectores del occidente, cultivos de hortalizas han amanecido congelados.

El Insivumeh recomienda tomar las precauciones necesarias ante el viento acelerado y las bajas temperaturas, así como abrigarse bien durante la noche y madrugada.

Para leer más: Descenso de temperaturas por frente frío amenaza producción agrícola y pecuaria

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala época de frío Frío en Guatemala Insivumeh 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS