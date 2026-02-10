¿Cuándo termina el estado de sitio en Guatemala?

El estado de sitio en Guatemala entra en su fase final mientras el Gobierno defiende los resultados obtenidos en operativos contra el crimen organizado y las pandillas.

Autoridades del Ejecutivo y del Ministerio de la Defensa han fijado postura sobre la continuidad del régimen de excepción, mientras la PNC reporta miles de capturas, allanamientos e incautaciones en el marco de esta estrategia de seguridad nacional.

El estado de sitio en Guatemala concluirá el 16 de febrero de 2026, según confirmó la Secretaría General de la Presidencia a Prensa Libre. La disposición cumple el plazo de 30 días establecido en el Decreto Gubernativo 1-2026, emitido por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la República.

Estado de Excepción vencerá automáticamente en esa fecha y el país retomará el régimen constitucional ordinario, dejando sin efecto las restricciones extraordinarias vigentes durante el período de la medida.

¿Puede prorrogarse el estado de sitio?

Aunque la Ley de Orden Público permite prorrogar el estado de sitio si persisten las causas que motivaron su declaratoria, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, aseguró que la medida no será ampliada.

Durante una entrevista el lunes 9 de febrero en Prensa Libre Radio, el funcionario se refirió a los resultados obtenidos y explicó los hallazgos tras las requisas en distintos centros penitenciarios del país.

Sáenz afirmó que el estado de sitio ha generado “buenos resultados” y detalló que la participación del Ejército de Guatemala se ha desarrollado en tres ejes principales. El primero ha sido reforzar la seguridad perimetral en las cárceles; el segundo, apoyar activamente en las requisas; y el tercero, desarticular las redes de comunicación utilizadas por cabecillas y pandilleros para coordinar extorsiones desde prisión.

Según el ministro, estas acciones han permitido debilitar estructuras criminales que operaban desde los centros carcelarios y reducir su capacidad de coordinación externa.

¿Por qué se decretó el estado de sitio?

El 18 de enero de 2026, el presidente Bernardo Arévalo anunció la medida en todo el territorio nacional, tras una serie de motines en cárceles y ataques armados que dejaron al menos 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos.

El Ejecutivo argumentó que la decisión buscaba restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana frente a acciones atribuidas a maras o pandillas, consideradas organizaciones criminales transnacionales y terroristas, según el Decreto 11-2025.

Un día después, el 19 de enero, el Congreso ratificó el Decreto Gubernativo 1-2026 con 145 votos a favor y 5 en contra.

Resultados del estado de sitio: más de 2 mil 700 capturas

A tres semanas de implementada la medida, la PNC reporta 2 mil 808 operativos a nivel nacional que han derivado en 2 mil 751 capturas.

De acuerdo con el vocero policial, Jorge Aguilar, el 28.9% de las detenciones corresponde a órdenes judiciales, mientras que el resto ocurrió en flagrancia durante operativos conjuntos con el Ejército de Guatemala.

“En el marco del estado de sitio estamos hablando de 1,825 personas detenidas en flagrancia. Cabe mencionar que se suman a estas 795 personas con órdenes de aprehensión giradas por los distintos juzgados a nivel nacional”, explicó Aguilar.

Entre los capturados figuran 67 presuntos pandilleros (45 del Barrio 18 y 22 de la Mara Salvatrucha) y 86 presuntos extorsionistas. Además, 60 menores de edad fueron remitidos a juzgados especializados.

Balance oficial de acciones

2,808 operativos de seguridad ciudadana

740 allanamientos

2,751 capturas (1,825 en flagrancia y 795 por orden judicial)

289 armas incautadas

4,297 municiones decomisadas

6 municiones antitanque

9 artefactos explosivos

Q215,328 incautados