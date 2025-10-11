Derrumbe en ruta a El Salvador: colocarán contenedores para proteger a brigadistas y maquinaria ante deslizamientos

Derrumbe en ruta a El Salvador: colocarán contenedores para proteger a brigadistas y maquinaria ante deslizamientos

La Conred anunció que serán colocados contenedores ante posibles deslizamientos en derrumbe del km 24.5 de la ruta a El Salvador.

Colocarán contenedores para minimizar impacto de derrumbe en el km 24 dela ruta El Salvador. (Foto Prensa Libre: Conred)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, durante este fin de semana —11 y 12 de octubre—, continuarán las labores de limpieza en el derrumbe ocurrido en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, por lo que el paso vehicular sigue restringido.

La Conred afirmó que, como decisión unificada de las instituciones del puesto de comando y con el objetivo de minimizar los efectos de posibles nuevos deslizamientos, se colocarán contenedores como barrera de contención para proteger a los brigadistas y la maquinaria en el área.

“No se arriesgue y permanezca alejado del área”, recomendó la Conred.

La Municipalidad de Fraijanes recomendó a los automovilistas que circulan por el kilómetro 23 de la carretera hacia ese municipio manejar con precaución debido a los trabajos de limpieza que se realizan en ese tramo, relacionados con los desechos extraídos del derrumbe ocurrido en el km 24.5 de la CA-1 Oriente.

Las cifras de exportaciones e importaciones fueron actualizadas por el Banco de Guatemala con datos a agosto del 2025. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Café, vestuario y azúcar lideraron exportaciones en agosto y Centroamérica fue el principal destino

Derrumbe en carretera de Guatemala tras intensas lluvias de septiembre de 2025.

Cinco departamentos concentran más de la mitad de las emergencias por lluvias: lo que revelan los datos

La PMT de Villa Canales reportó el viernes 10 de octubre que, a causa del cierre de vías en el km 24 de la carretera a El Salvador, se ha incrementado la carga vehicular en sectores de ese municipio que funcionan como rutas alternas.

Indicó que los pasos alternos más afectados son el kilómetro 25.5 (La Cuchilla), La Concha, Tapacún, aldea El Tablón, Vuelta al Lago y el área central del municipio.

La PMT recomendó a los automovilistas tomar precauciones, planificar rutas con anticipación y conducir con responsabilidad.

El deslizamiento de tierra ocurrió el lunes 6 de octubre, a las 3.35 horas, en el km 24.5 de dicha ruta, donde las autoridades mantienen cerrado el paso vehicular ante el alto riesgo que representa la inestabilidad del terreno.

Derrumbe en carretera de Guatemala tras intensas lluvias de septiembre de 2025.

Cinco departamentos concentran más de la mitad de las emergencias por lluvias: lo que revelan los datos

Área del derrumbe en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador fotografiada el 10 de octubre de 2025, después del segundo deslizamiento las autoridades evacuaron al personal y la maquinaria.

Derrumbe en carretera a El Salvador: lluvias de octubre amenazan con reactivar grietas de hace 50 años

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo han continuado los derrumbes en el referido tramo.

Para leer más: MP investiga posible responsabilidad penal por derrumbe en el km 24.5 de carretera a El Salvador

