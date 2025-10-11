Derrumbe en ruta a El Salvador: colocarán contenedores para proteger a brigadistas y maquinaria ante deslizamientos

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, durante este fin de semana —11 y 12 de octubre—, continuarán las labores de limpieza en el derrumbe ocurrido en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, por lo que el paso vehicular sigue restringido.

La Conred afirmó que, como decisión unificada de las instituciones del puesto de comando y con el objetivo de minimizar los efectos de posibles nuevos deslizamientos, se colocarán contenedores como barrera de contención para proteger a los brigadistas y la maquinaria en el área.

“No se arriesgue y permanezca alejado del área”, recomendó la Conred.

La Municipalidad de Fraijanes recomendó a los automovilistas que circulan por el kilómetro 23 de la carretera hacia ese municipio manejar con precaución debido a los trabajos de limpieza que se realizan en ese tramo, relacionados con los desechos extraídos del derrumbe ocurrido en el km 24.5 de la CA-1 Oriente.

La PMT de Villa Canales reportó el viernes 10 de octubre que, a causa del cierre de vías en el km 24 de la carretera a El Salvador, se ha incrementado la carga vehicular en sectores de ese municipio que funcionan como rutas alternas.

Indicó que los pasos alternos más afectados son el kilómetro 25.5 (La Cuchilla), La Concha, Tapacún, aldea El Tablón, Vuelta al Lago y el área central del municipio.

La PMT recomendó a los automovilistas tomar precauciones, planificar rutas con anticipación y conducir con responsabilidad.

El deslizamiento de tierra ocurrió el lunes 6 de octubre, a las 3.35 horas, en el km 24.5 de dicha ruta, donde las autoridades mantienen cerrado el paso vehicular ante el alto riesgo que representa la inestabilidad del terreno.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo han continuado los derrumbes en el referido tramo.

