Deslave causa tránsito lento en la ruta al Pacífico, con dirección sur, entre Villa Nueva y Palín

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán informó que este lunes 22 de septiembre se registró un deslave que afecta la ruta al Pacífico y el tránsito entre Villa Nueva y Palín, Escuintla, con dirección al sur.

Añadió que la movilidad también se ve afectada en el área urbana de Amatitlán.

Sobre el asfalto hay lodo y rocas, lo que complica la circulación entre los kilómetros 33 y 35.5; por ello, agentes intentan agilizar el paso vehicular.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, reportó que, debido a lo ocurrido, el tránsito lento comienza desde el kilómetro 20, en dirección sur.

Advirtió que, con el paso de los minutos, las filas de vehículos podrían extenderse y dificultar aún más la circulación, incluso en el ingreso a Villa Nueva, así como en la bajada de Villalobos y la calzada Aguilar Batres.

Quevedo indicó que también hay congestionamiento en la ruta alterna de Naciones Unidas, con dirección a Amatitlán.

