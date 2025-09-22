Comunitario
Deslave causa tránsito lento en la ruta al Pacífico, con dirección sur, entre Villa Nueva y Palín
Autoridades de tránsito reportan circulación lenta por un deslave en la ruta al Pacífico, con dirección sur.
El tránsito está complicado en la ruta al Pacífico con dirección al sur por un deslave en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: captura de video PMT de Villa Nueva)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán informó que este lunes 22 de septiembre se registró un deslave que afecta la ruta al Pacífico y el tránsito entre Villa Nueva y Palín, Escuintla, con dirección al sur.
Añadió que la movilidad también se ve afectada en el área urbana de Amatitlán.
Sobre el asfalto hay lodo y rocas, lo que complica la circulación entre los kilómetros 33 y 35.5; por ello, agentes intentan agilizar el paso vehicular.
Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, reportó que, debido a lo ocurrido, el tránsito lento comienza desde el kilómetro 20, en dirección sur.
Advirtió que, con el paso de los minutos, las filas de vehículos podrían extenderse y dificultar aún más la circulación, incluso en el ingreso a Villa Nueva, así como en la bajada de Villalobos y la calzada Aguilar Batres.
Quevedo indicó que también hay congestionamiento en la ruta alterna de Naciones Unidas, con dirección a Amatitlán.
