Día Nacional de la Reforestación: Conap promueve la siembra de especies nativas en Guatemala

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) impulsó jornadas de reforestación en todo el país como parte de las actividades programadas por el Día Nacional de la Reforestación.

La fecha está institucionalizada por una resolución del Conap emitida en el 2019, que establece el tercer sábado de junio de cada año como una jornada para promover actividades masivas de reforestación con especies nativas en todo el territorio nacional, indicaron las autoridades.

Según el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), a la fecha se mantiene bajo resguardo aproximadamente el 52% de la cobertura forestal nacional, detalló el Conap en un comunicado.

Entre las actividades en favor del medioambiente se efectuó una jornada de reforestación en la Costa Sur, específicamente en el Área de Protección Especial Manchón Guamuchal.

En esa zona fueron plantados 3 mil arboles de mangle rojo, una especia “clave para la conservación de los ecosistemas costeros. Los manglares brindan importantes servicios ecosistémicos, entre ellos la protección de las costas, la captura de carbono y el refugio de numerosas especies de flora y fauna”, explica el Conap.

En el oriente del país la zona trabajada fue la finca El Olvido, donde se plantaron 1 mil 200 árboles de especies nativas como caoba, zapotón y madre cacao en una hectárea localizada dentro de una zona de amortiguamiento.

Personas participan en la jornada de reforestación de oriente. Fotografía: Conap.

Mientras que en el suroriente del país la jornada de reforestación fue en el Volcán Jumay, donde se plantaron 2 mil árboles de la especie Quercus Peduncularis.

“Esta área fue seleccionada por su importancia como corredor biológico para la conservación de la especie endémica Abronia Campbelli”, explicaron las autoridades.

En la región de las Verapaces la jornada de reforestación será próximo 26 de junio en el Parque Nacional Laguna Lachuá, específicamente en el área llamada 15 de Febrero. Tienen previsto plantan 500 plantas de las especies cedro, san juan y cenicero, todas ellas especies nativas de la región.

“La restauración de ecosistemas no implica necesariamente la reforestación en todas las áreas protegidas. Dependiendo de la categoría de manejo y las características ecológicas de cada sitio, se promueve en algunos casos la regeneración natural como la estrategia más adecuada para garantizar la recuperación de los ecosistemas sin alterar sus procesos naturales”, explica el Conap.