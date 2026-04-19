Dos bloqueos afectan el tránsito: uno en el Periférico hacia la USAC y otro en Chimaltenango

Las autoridades reportan al menos dos bloqueos activos este domingo 19 de abril, que complican la circulación vehicular en distintos puntos del país.

Según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se registra un bloqueo en el kilómetro 62.5 de la ruta RD-CHM-11, en Parramos, Chimaltenango, donde manifestantes mantienen interrumpido el paso.

Además, se reporta otra manifestación sobre el final del Anillo Periférico, en la zona 12 de Ciudad de Guatemala.

En el punto, un grupo de personas se mantiene bloqueando el paso vehicular con dirección hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La presencia de manifestantes ha generado complicaciones en la circulación desde primeras horas de la mañana de este domingo, afectando el tránsito en el sector.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras se mantiene el cierre en ambos puntos.

Accidentes de tránsito

Además de los bloqueos, autoridades de tránsito han informado sobre distintos accidentes de tránsito que también han impactado en la movilidad en el área metropolitana.

En el km 6 de la ruta al Atlántico, zona 18, dos vehículos de transporte pesado colisionaron; el paso ya fue habilitado y no hubo heridos.

También se registraron colisiones en el bulevar Liberación, zona 13, y en la calzada Aguilar Batres, zona 12, donde un panel impactó contra un poste, sin personas fallecidas.

Otros incidentes involucraron un vehículo volcado en zona 7, un cabezal con fallas mecánicas en Villa Nueva y un choque contra un semáforo en zona 1, sin heridos.

Panel fue a impactar poste en la calzada Aguilar Batres 34 calle zona 12.



Conductor ileso. Grúa inicia maniobras para retirar vehículo.#19abr26PMT pic.twitter.com/ABcDHFCJAf — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 19, 2026

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