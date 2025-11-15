Dos menores de 16 y 17 años remitidos con motos robadas y un arma alterada en la CA-9 Sur



Una denuncia activó operativos en la CA-9 Sur que permitieron remitir a dos adolescentes que viajaban en motocicletas con reporte de robo y portaban un arma con registro borrado.



Dos menores fueron remitidos con motos robadas y arma alterada en la CA-9 Sur. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que dos menores de 16 y 17 años fueron remitidos tras recibir una denuncia ciudadana por robo a la comisaría 31 de Escuintla.

Los agentes intensificaran los recorridos en la CA-9 Sur para ubicar a los responsables del robo de dos motocicletas.

Fue así como, en el kilómetro 60, neutralizaron a un menor de 16 años que conducía la moto M-140KYM y portaba una pistola calibre 9 mm con el número de registro borrado, una tolva y cuatro municiones.

Minutos después, en el kilómetro 57 de la misma ruta, otro adolescente de 17 años fue sorprendido mientras manejaba la motocicleta M-798HVB.

Al consultar la base de datos policial, se confirmó que ambas motos habían sido robadas el día anterior: la M-798HVB en el kilómetro 39 de la CA-9 Sur y la M-140KYM en el kilómetro 43 de la autopista Palín, Escuintla.

Según la PNC, la denuncia inmediata fue clave para recuperar los vehículos en un poco tiempo, así como tres teléfonos celulares que también habían sido reportados como sustraídos.

En un caso distinto, agentes detuvieron en la colonia Vista Linda, en Santa Lucía Cotzumalguapa, a Ángel “N”, de 40 años, quien se desplazaba en la motocicleta M-757LPJ.

El vehículo tenía reporte de robo desde el 2 de marzo de 2025 en la aldea El Llanito, Masagua.

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Autopista Palín Escuintla Policía Nacional Civil Robos en Guatemala 
