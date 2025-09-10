Dueño de edificio es condenado tras desplome de techo que mató a una niña en Chiquimula

Hace más de un año, la escuela Juan Manuel Aguirre en Chiquimula se convirtió en escenario de una tragedia que conmocionó al país.

El 24 de abril de 2023, una estructura metálica se desprendió del techo de un edificio continuo y cayó sobre el recinto escolar, dejando a seis niñas heridas y provocando la muerte de Kimberly Evanelia Gómez, de 5 años.

En su momento, la menor permaneció en cuidados intensivos del Hospital de Chiquimula y falleció tres días después, el 27 de abril, debido a complicaciones derivadas de un trauma en la cabeza.

El ministro de Salud de entonces, Francisco Coma, confirmó que su estado era crítico y que un traslado a la capital habría sido demasiado riesgoso.

Actualmente, la justicia dictó sentencia a Noé O., propietario del edificio, quien fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo.

La decisión, según las autoridades, busca establecer un precedente sobre la responsabilidad de los dueños de inmuebles frente a negligencias que ponen en riesgo la vida de terceros.

Cuando recién se dio a conocer la tragedia, en grupo de maestras de la escuela recordó la magnitud del accidente y manifestó su descontento por la falta de acompañamiento de las autoridades locales.

“Este señor, el dueño del edificio dice que va a recoger sus láminas y no es justo", reclamó entonces una maestra de Kimberly Evanelia.

La Cruz Roja publicó imágenes que mostraban el daño ocasionado a la escuela luego de que el techo e desplomó y la estructura metálica cayó por encima de las estudiantes ocasionándoles graves heridas.

La Cruz Roja publicó imágenes que mostraban cómo se desplomo el techo de la escuela tras caerle encima una estructura metálica encima. (Foto Prensa Libre: Cruz Roja)

El accidente en la escuela Juan Manuel Aguirre ocurrió la tarde del pasado lunes 24 de abril de 2023 cuando se registraron fuertes lluvias y viento en la zona 1 de Chiquimula. (Foto Prensa Libre: Cruz Roja)

Un video también registró el momento justo en que ocurría un temporal en la localidad y cómo ocurrió el desprendimiento de la estructura que terminó por caer justo en el techo de la escuela.

