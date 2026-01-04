Emetra prevé aumento en la movilidad vehicular por regreso de vacaciones y compras de útiles escolares

A partir de este lunes 5 de enero se prevé un incremento del tránsito vehicular en distintos puntos de la capital, como consecuencia del inicio de la temporada de compra de útiles escolares y de la finalización del descanso por las fiestas de fin de año, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra).

El portavoz señaló que durante las próximas dos semanas habrá un movimiento “inusual” en el tránsito, ya que los padres de familia estarán visitando librerías y otros establecimientos comerciales para efectuar las compras correspondientes.

“Durante estos primeros 15 días de enero del 2026 vamos a tener un movimiento inusual dentro del tránsito. Padres de familia estarán cercanos a librerías, papeleras y especialmente aquellos lugares donde venden las telas para los uniformes. Y en ese sentido le solicitamos mucha precaución”, aseguró Montejo.

También afirmó que Emetra ha estado realizando monitoreos desde el 2 de enero, fecha desde la cual se ha observado un incremento paulatino de la movilidad vehicular en varias zonas de la capital.

“De acuerdo al monitoreo ya hemos empezado en zona 1, zona 4, sector de zona 6, el área de la zona 9, zona 10, sectores como la zona 18 y especialmente la zona 11, 12 y 21 han mantenido esa movilidad inusual de la cual estamos hablando. Vamos a estar prestando el apoyo en el perímetro, pero en términos en general. En cuanto al tránsito consideramos que la segunda semana de enero va a ser donde ya vamos a empezar a observar una mayor cantidad de vehículos a centros escolares”, indicó.

Montejo también brindó algunas recomendaciones para evitar que los padres que realizarán las compras de útiles escolares en librerías y centros comerciales se vean afectados por el incremento de tránsito que se espera en los próximos días. Entre ellas destaca las siguientes sugerencias:

Llegar temprano a las librerías o a los centros de compras

Utilizar vehículos taxi o por aplicaciones para no verse afectado por falta de parqueo

Monitorear y hacer sondeos antes, para saber dónde realizar las compras y evitar viajes innecesarios

Realizar compras en línea, vía telefónica o por aplicaciones para recibir a domicilio el producto

Estas recomendaciones se hacen con la finalidad de buscar mejoras en la movilidad para los padres de familia y así evitar que surjan complicaciones innecesarias en el tránsito vehicular, afirmó el portavoz de Emetra.

Retorno a clases a partir de la tercera semana de enero

En cuanto al retorno a clases en los centros educativos durante enero, Montejo indicó que este se espera a partir de la tercera y cuarta semana del mes.

“Los padres de familia nos vamos a ir acoplando a esta modalidad hacia los centros educativos y se espera que a partir de la tercera o cuarta semana de enero ya empecemos a tener la sumatoria de los sectores público y privado y entonces ya podemos empezar a tomar algunas medidas mucho más fuertes en cuanto a la administración del tránsito desde los carriles reversibles”, aseguró.

Además, indicó que se estarán tomando algunas medidas adicionales de tránsito, principalmente en los alrededores de varios centros educativos, para evitar que existan complicaciones.

“Se tendrá presencia de agentes – de la PMT – afuera de los centros educativos y vamos a estar monitoreando los aproximadamente 600 buses escolares que fueron aceptados oficialmente para poder prestar el servicio dentro de la ciudad de Guatemala”, indicó.

El portavoz también pidió paciencia a todas las personas que no tengan otras opciones y deban utilizar necesariamente sus vehículos, ya que se prevén complicaciones en el desplazamiento vehicular como consecuencia del incremento que se anticipa en el tránsito, principalmente en las zonas 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 21 durante los próximos días.