Emilio Méndez, empresario y cofundador de Nueva Narrativa, entidad que impulsa proyectos que buscan proteger el medioambiente y el uso de la bicicleta a través de la Bici Ruta 502, habla sobre los proyectos necesarios a implementar a nivel nacional para mejorar la movilidad, la infraestructura vial y por consiguiente, el desarrollo.

¿En Guatemala se ha incrementado el uso de la bicicleta?

Está aumentando, pero necesitamos volverlo exponencial. Pero eso va de la mano de las infraestructuras, pues mucha gente no usa la bicicleta porque le da miedo, como a mí. Entonces mejor me subo al carro o uso moto, ya que detesto estar en el tránsito y yo mismo estoy haciendo ese tráfico.

¿Qué entidades deben involucrarse en la educación vial y cuál es la solución a los atascos?

El tema que estamos hablando toca los ámbitos de educación, legislación, infraestructura, municipalidades y comportamiento. Es un tema trascendental.

Es profundo porque es movilidad, para hablar de soluciones no solo de transporte. La bicicleta, el carro y el transporte público no son toda la solución, porque no toda la gente quiere, ni debe moverse de la misma manera. El aire no discrimina; no se respira mejor en la zona 14 que en la zona 1. Está distribuido y todos lo respiramos.

¿Cómo evalúa la situación del tráfico vehicular en el país?

Llegamos al máximo de carga y a un colapso. El objetivo de hablar de este tema es que seamos más responsables en la construcción de soluciones verdaderas.

El 3 de junio es el día mundial de la bicicleta y es un buen día para hablar de movilidad, pero que sea multimodal y es lo que los alcaldes no han entendido. Mire cuánto se invierte en transporte público y pasos a desnivel. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos dando la prioridad al ciudadano peatón. Cuando una municipalidad hace una pasarela para que suba la gente, al que beneficia es al automovilista.

Imagine si es una persona mayor y lleva sus bolsas del mercado, si es una mamá con un niño; entonces, la importancia debe estar en la persona, pero muchos no lo han entendido y por eso no se lo piden a la municipalidad.

¿Qué proyectos promueven ustedes para mejorar la movilidad?

Los temas que trabajamos tienen una visión de largo plazo que implica movilidad, acceso al agua y educación. Todos son temas de país que tienen que ver con toda la gente y aplicables a todos los territorios.

Nueva Narrativa es un ecosistema de proyectos de país, para construir inteligencia colectiva y trabajar juntos; pero en Guatemala esa capacidad es bajísima y sin ella no podemos construir proyectos de escala ni alianzas público-privadas, porque no sabemos trabajar juntos y es una de las causas de la emigración.

¿Qué recomiendan a las municipalidades?

Las calles completas. Es la solución y nosotros no lo inventamos, sino que está pasando en distintas partes del mundo. Las ciudades que no lo hacen solo contribuyen al caos, como en la capital de Guatemala y en Quetzaltenango; Cobán ya va por el mismo camino. Lo que están haciendo las ciudades intermedias en Guatemala es copiar las malas decisiones de la capital.

¿Qué engloba el proyecto de calles completas?

Son las que tienen la infraestructura para que las personas se muevan a pie, en buen estado, diseñada para las distintas necesidades, que tengan rampas, banquetas, ciclovías, pero separadas del espacio de los peatones y de los vehículos. También señalizadas, con árboles, porque el calor que vivimos en Guatemala nunca se había vivido; y es que lejos de proteger, lo que se hace es depredar la naturaleza, entonces quitemos más árboles y el calor cada vez va a ser más insoportable.

¿Cuáles son las malas decisiones que han tomado otras ciudades?

No tener una red de transporte público digno y eficiente; no contar con banquetas en buen estado para que la gente pueda caminar y no hay sistema de ciclovías. Este va del punto A al punto B y solo le funciona al 0.003 por ciento de la población. Si esa línea de bicicleta no pasa frente a su casa o su trabajo no sirve de nada y para eso se necesita una visión de largo plazo.

¿Podría funcionar el proyecto del Metro?

Necesitamos hablar más del tema, de calles completas, del transporte público que pasa por distintas modalidades: transmetro es una, bus intermedio es otra, metro subterráneo es otra, pero nadie habla de banquetas, de redes o sistemas.

Necesitamos saber de dónde a dónde va a conducir el metro, cuántas líneas va tener y en cuánto tiempo se va construir. Esa son preguntas que la población debe hacerse, porque si nos quedamos afuera de la conversación, esperaremos a ver qué recibimos y cuándo, porque esa ha sido la forma de operar, los resultados están a la vista y son muy malos. Estamos perdiendo la ciudad de Guatemala a unos niveles que dan miedo.

¿La iluminación de carreteras es un tema importante en el país?

No es un tema, acá las carreteras se dejan a oscuras y nadie dice nada; nos conformamos y pensamos que no pasa nada. Y si la banqueta está dañada, solo pensamos “qué lástima”.

¿Han hecho propuestas de movilidad a las municipalidades?

A las comunas con las que se puede trabajar y hay otras con las que es muy difícil. Ellas deben entender que el país que hemos construido no le sirve a la mayoría y eso está relacionado con la migración, cuando la movilidad debe estar en la agenda y ser prioridad porque sin movilidad no hay libertad ni desarrollo económico.

No estamos midiendo el costo económico por la forma en que nos movilizamos, el impacto en la salud mental por estar metidos en un carro, cuáles son las principales causas de muerte y no por enfermedad o veamos cuántos accidentes de moto hay a diario, cuántas mujeres se están subiendo a la moto porque no encuentran la forma de movilizarse. Entonces, la movilidad no es un tema de ciclovías ni, de ciclistas. Es un tema de país.