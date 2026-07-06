Empagua perfora más pozos ante posible canícula prolongada y explica cómo está el abastecimiento actual

El cambio climático y una canícula más prolongada podrían poner a prueba el abastecimiento de agua en la Ciudad de Guatemala. En ese sentido, la Empresa Municipal de Agua (Empagua) acelera la perforación de nuevos pozos para garantizar el suministro durante la época seca.

En entrevista con Prensa Libre Radio este lunes 6 de julio, Álvaro Hugo Rodas, gerente de Empagua, amplió detalles sobre el asunto.

Explicó que entre el 60% y el 65% del agua que abastece a la ciudad proviene de fuentes subterráneas y entre el 35% y el 40%, de fuentes superficiales, según la época del año.

Dijo que, en momentos de sequía, las fuentes superficiales son las más afectadas. Aunque las aguas subterráneas también resienten algún efecto, analizan cómo minimizar el impacto ante alguna eventualidad.

Entre las fuentes superficiales que podrían resultar más afectadas está el sistema Xayá-Pixcayá, que se abastece de dos ríos en Chimaltenango y surte de agua a la ciudad.

Añadió que las otras plantas están cerca del valle de la Ciudad de Guatemala. Santa Luisa, por ejemplo, se abastece de ríos ubicados en el área de San José Pinula, en la presa Teosinte, alimentada por los ríos Manguita, Piedrona y Aguatibia.

También está la planta Cambray, en la zona 10, la cual se abastece del río Pinula.

Rodas agregó que la planta Las Ilusiones, en la zona 18, también podría verse afectada por una sequía en el valle de la capital.

En ese sentido, analizan cómo habilitar una línea para trasvasar agua de un sistema subterráneo a uno superficial, aunque por ahora el abastecimiento del vital líquido está garantizado.

Indicó que proyectos como edificios deben contar con su propia fuente de agua.

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Rodas explicó que ahora los pozos son más profundos. Actualmente perforan al menos 13 en distintos sectores de la ciudad. Agregó que ya no hay pozos de mil pies; ahora son de al menos 1 mil 800 pies de profundidad para encontrar agua.

Otra acción será analizar cómo llevar abastecimiento de agua no solo a la Ciudad de Guatemala, sino a toda el área metropolitana.

Explicó que elaboran el plan municipal de agua, pero las cuencas de los ríos y los nacimientos no están exactamente donde se consume el recurso.

Remarcó que ya se debe analizar, a escala nacional, cómo captar agua.

Recomendó minimizar el consumo de agua, por ejemplo, al lavar un vehículo. Además, afirmó que son estrictos en la detección de conexiones ilícitas y en verificar que los contadores funcionen adecuadamente.

El 6 de junio, las autoridades de la Secretaría Ejecutiva de la Conred informaron que elaboran el mecanismo institucional para declarar una alerta ante los posibles efectos de El Niño.

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