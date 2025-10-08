Falla en tubería y saturación de suelos provoca socavamiento en carretera entre Sansare y Jalapa

Comunitario

Falla en tubería y saturación de suelos provoca socavamiento en carretera entre Sansare y Jalapa

Una combinación entre lluvias y tubería colapsada afecta la RN-19. Vehículos circulan por turnos en un tramo considerado de alto riesgo.

y

|

time-clock

Socavamiento RN 19 Conred El Progreso Jalapa

La Conred considera área de alto riesgo el kilómetro 75.5 de la RN - 19, tras un socavamiento causado por el fallo de una tubería y la saturación de los suelos. (Foto Prensa Libre: CIV).

Las lluvias constantes en Sansare, El Progreso, provocaron un socavamiento en el kilómetro 75.5 de la ruta nacional 19, que conecta con Jalapa.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó el socavamiento a las 17.00 horas del 7 de octubre. Este incidente afecta la carretera que soporta una carga diaria de más de cinco mil vehículos.

Representantes de las instituciones del sistema Conred sostuvieron una reunión para definir las acciones de mitigación que se implementarán en el área, a fin de evitar daños mayores y garantizar la seguridad de los conductores.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que el socavamiento fue ocasionado por el fallo de una tubería transversal, sumado a la saturación de los suelos debido a las lluvias recurrentes.

EN ESTE MOMENTO

Angelita Martínez

Exjefa de archivo del TSE acepta cargos y recibe condena de dos años por abuso de autoridad

Right
Familiares de Hugo López comparten imágenes y mensajes en redes sociales como parte de la campaña para encontrar su cuerpo, desaparecido tras haber muerto en el IGSS de la zona 9. (Foto Prensa Libre)

Desaparece el cuerpo de un hombre tras morir en el IGSS de la zona 9 y nadie sabe dónde está

Right

Le podría interesar: Deslave en carretera a El Salvador deja al menos 15 casas en riesgo en comunidad de Fraijanes

Las autoridades cerraron un carril, el cual presenta señales de colapso. Personal coordina la circulación vehicular por intervalos, ya que el área es de alto riesgo.

También advierten que la vibración de los automotores y las precipitaciones podrían provocar nuevos desprendimientos de tierra.

Socavamiento RN 19 El Progreso Jalapa
Más de cinco mil usuarios son afectados por un socavamiento en el RN-19 que comunica El Progreso y Jalapa. (Foto Prensa Libre: CIV).

Según el CIV, el punto forma parte de un proyecto activo de obra civil que busca restablecer la movilidad y garantizar la seguridad vial. Además, continúa con las supervisiones en la red vial para detectar daños y reaccionar de forma inmediata ante las emergencias que afectan el tránsito a nivel nacional.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Conred Ministerio de Comunicaciones Temporada de lluvia 2025 Tendencias nacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS