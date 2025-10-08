Falla en tubería y saturación de suelos provoca socavamiento en carretera entre Sansare y Jalapa

Las lluvias constantes en Sansare, El Progreso, provocaron un socavamiento en el kilómetro 75.5 de la ruta nacional 19, que conecta con Jalapa.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó el socavamiento a las 17.00 horas del 7 de octubre. Este incidente afecta la carretera que soporta una carga diaria de más de cinco mil vehículos.

Representantes de las instituciones del sistema Conred sostuvieron una reunión para definir las acciones de mitigación que se implementarán en el área, a fin de evitar daños mayores y garantizar la seguridad de los conductores.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que el socavamiento fue ocasionado por el fallo de una tubería transversal, sumado a la saturación de los suelos debido a las lluvias recurrentes.

Las autoridades cerraron un carril, el cual presenta señales de colapso. Personal coordina la circulación vehicular por intervalos, ya que el área es de alto riesgo.

También advierten que la vibración de los automotores y las precipitaciones podrían provocar nuevos desprendimientos de tierra.

Más de cinco mil usuarios son afectados por un socavamiento en el RN-19 que comunica El Progreso y Jalapa. (Foto Prensa Libre: CIV).

Según el CIV, el punto forma parte de un proyecto activo de obra civil que busca restablecer la movilidad y garantizar la seguridad vial. Además, continúa con las supervisiones en la red vial para detectar daños y reaccionar de forma inmediata ante las emergencias que afectan el tránsito a nivel nacional.

