Fallece la abogada Karen Fischer Pivaral

Esquelas confirman la muerte de la abogada Karen Fischer Pivaral.

.El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) este viernes 9 de enero confirmó por medio de una esquela el fallecimiento de la abogada Karen Marie Fischer Pivaral.

En Cang lamentó el deceso y se solidarizó con la familia de la abogada.

“Hoy Guatemala despide con profundo pesar a la licenciada Karen Fischer Pivaral”, escribió en X la organización Guatemala Inmortal, a la cual pertenecía Fischer.

“Acompañamos en el dolor a su familia y seres queridos”, externó.

Fischer también se desempeñó como fiscal en el Ministerio Público.

