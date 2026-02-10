Frío en Guatemala: temperaturas descienden a -2.6°C en occidente este 10 de febrero 

Frío en Guatemala: temperaturas descienden a -2.6°C en occidente este 10 de febrero 

El Insivumeh recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas que persisten en Guatemala.

FRÍO EN GUATEMALA

En Guatemala continúa el frío el 10 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, informó cómo estarán las condiciones del clima en Guatemala este martes 10 de febrero.

Añadió que para este día no se espera la presencia de un frente frío ni de otro fenómeno que afecte el territorio nacional.

Durante el día se prevén cielos despejados del sur al centro del país. Indicó que en el occidente aún se esperan temperaturas bajas.

En el Caribe, la Franja Transversal del Norte y los valles de oriente, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 17°C y 19°C.

En las regiones del sur, los valores mínimos podrían variar entre los 20°C y 22°C.

El Insivumeh amplió que actualmente se presentan nublados parciales sobre el norte de Quiché, sur de Petén y oeste de Alta Verapaz.

Explicó que las temperaturas más bajas se registraron en Quetzaltenango, con -2.6°C; Huehuetenango, con 4.6°C; Alta Verapaz, con 10.4°C, y Guatemala, con 11.6°C.

Se prevén pocas nubes en gran parte del país durante el día y la noche.

Añadió que las temperaturas máximas empezarán a aumentar gradualmente, por lo que se espera ambiente fresco en las regiones del norte al centro del país, y cálido en el sur.

La velocidad del viento norte variará entre 30 y 35 km/h en el altiplano central y los valles de oriente.

Para leer más: Frente frío en Guatemala: así se compara el fenómeno del 2026 con las temperaturas más extremas de otros años

Durante la noche persistirán las bajas temperaturas en el occidente y el altiplano central, donde no se descartan heladas meteorológicas.

El Insivumeh recomienda tomar las precauciones necesarias ante el viento acelerado y las temperaturas bajas, así como abrigarse bien durante la noche y la madrugada.

En el occidente de Guatemala continúa el frío. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)
Bajas temperaturas dejan escarcha en vehículos en el occidente de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

