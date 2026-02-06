Insivumeh prevé hasta seis frentes fríos más antes de que termine la temporada

Aunque las bajas temperaturas se han mantenido durante varios días consecutivos, la temporada de frentes fríos todavía no ha concluido en Guatemala. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), aún podrían registrarse cinco frentes fríos más antes del cierre de la época fría.

Según el reporte oficial, febrero contempla el ingreso de tres frentes fríos, mientras que en marzo se esperan dos más. Además, no se descarta un frente frío adicional en abril, aunque este último dependerá del comportamiento de los sistemas atmosféricos y suele tener un impacto menor.

Con ello, la temporada 2025-2026 completaría un aproximado de 16 frentes fríos, de los cuales 11 ya han afectado al país.

El ingreso del frente frío puede provocar descensos marcados de temperatura, lloviznas en determinadas regiones, así como heladas en zonas montañosas del altiplano y áreas elevadas.

Aunque en esta fase final de la temporada los frentes fríos suelen ser menos frecuentes, según el Insivumeh, pueden reforzarse con sistemas de alta presión, lo que prolonga el descenso de temperatura y la sensación de frío, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

Esto provoca que, aun sin el ingreso constante de nuevos frentes, el frío se mantenga por varios días, sobre todo en el altiplano y el occidente.

Las temperaturas más bajas

Ese comportamiento ya se ha reflejado en los registros recientes. Durante los primeros días de febrero, del 2 al 5, las temperaturas más bajas del país se concentraron en estaciones del Insivumeh en el occidente y noroccidente.

En Los Altos y Labor Ovalle, Quetzaltenango, se reportaron descensos de hasta -3 grados, mientras que en Nebaj, Quiché, y en municipios de Huehuetenango, como San Pedro Necta y Todos Santos, los valores se acercaron o alcanzaron los 0 grados.

También se registraron temperaturas bajas en puntos de Sacatepéquez, Sololá, San Marcos y Chimaltenango, lo que evidencia que el impacto del frío ha sido en distintos lugares del país y ha permanecido durante varios días, como caracteriza a la temporada actual.

¿Cuándo termina la época fría?

Si las condiciones se mantienen dentro del comportamiento estacional previsto, la temporada de frentes fríos concluiría a finales de marzo, aunque el frío podría extenderse algunos días más, incluso en abril, por la influencia residual de masas de aire frío.

El descenso prolongado de temperaturas no solo ha afectado la rutina diaria, sino que también ha tenido repercusiones en la salud.

Durante las semanas más frías, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó un aumento en la circulación del virus de la influenza, con niveles de positividad que alcanzaron hasta el 43%, principalmente entre niños menores de cuatro años y adultos mayores, según datos oficiales difundidos recientemente.

