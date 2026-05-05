Guatemala entra en época lluviosa, pero algunas regiones tendrán menos lluvia

Edwin Rojas, director del Insivumeh, compartió en conferencia de prensa, este martes 5 de mayo, detalles de la época lluviosa de mayo a julio del 2026, por región, en Guatemala.

Recordó que el 15 de abril se emitió un boletín sobre la época lluviosa, en el que se hizo referencia a que el país tendría un inicio de lluvias levemente anticipado en algunas regiones.

También mencionó el comportamiento de la canícula, que podría durar de mediados de junio a inicios de julio.

Dijo que los pronósticos han sido confirmados, en función de su tendencia, por el Foro Regional del Clima, que se desarrolló en Belice.

Explicó que la lluvia comienza en la parte sur del país, continúa en la parte central y termina de establecerse en la parte norte.

Rojas añadió que en la bocacosta y occidente la época lluviosa comenzó entre la segunda y la tercera semana de abril. Mientras tanto, para los valles de Oriente, la Franja Transversal del Norte y el Pacífico, según la estimación, las precipitaciones comenzaron entre la tercera y la cuarta semana de abril.

En Petén, el Caribe y el altiplano central, las lluvias se establecerán entre la cuarta semana de abril y la primera semana de mayo.

Resaltó que, a escala nacional, ha comenzado la época lluviosa y se prevé que los volúmenes de precipitaciones se manifiesten en los acumulados por región.

Las proyecciones presentan tendencias de déficit de precipitación en todo el territorio nacional.

En los valles de Oriente se prevé un rango de precipitación de 287 a 958 milímetros de lluvia, con un déficit de entre 50 y 266 milímetros.

La canícula sería de mediados de junio a inicios de julio, con tendencia a ser prolongada y con precipitaciones por debajo de lo habitual. Estas condiciones están asociadas a la posible transición hacia el fenómeno de El Niño, con una probabilidad del 88%.

Rojas añadió que el fenómeno de El Niño aún no está confirmado en Guatemala, aunque en junio, julio y agosto las probabilidades podrían cambiar.

La canícula se define como un periodo de disminución de los niveles de lluvia y aumento de la temperatura. Esta se presenta generalmente entre finales de junio, julio y agosto, según el Insivumeh.

En un boletín, el Insivumeh amplió que en el altiplano central, occidente, norte y los valles de Oriente se esperan acumulados menores.

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En términos generales, los acumulados de precipitación para el trimestre se proyectan por debajo de la climatología 1991-2020 en varias regiones del país.

Los déficits más significativos podrían presentarse en sectores de la bocacosta, el Pacífico, la Franja Transversal del Norte y Petén, mientras que en otras regiones las reducciones serían más moderadas.

Respecto de la temperatura, se esperan condiciones cálidas en las regiones de baja altitud —Pacífico, bocacosta, Caribe, norte y valles de Oriente—, con temperaturas medias entre 22 °C y 30 °C, y máximas que podrían alcanzar entre 30 °C y 38 °C.

En contraste, el altiplano central y occidente presentarán condiciones más templadas, con temperaturas medias entre 14 °C y 22 °C, y máximas más moderadas.

Mapa de categorías

Rojas indicó que el mapa muestra que, en mayo, junio y julio del 2026, la mayoría de las regiones tendrá un comportamiento de precipitación por debajo de lo normal.

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