Guatemalteco viaja a Dubái como uno de los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

César Guillermo Fetzer Paz, docente en la Escuela de Formación Agropecuaria (EFA), en Alta Verapaz, viajó a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar en el Global Teacher Prize 2026, como uno de los 50 finalistas del certamen.

Conocido como el Nobel de la Educación, el galardón reconoce la labor de docentes de todo el mundo que con sus enseñanzas y prácticas innovadoras, transforman la vida de sus estudiantes en contextos poco favorecidos.

Fetzer Paz implementó una metodología que denominó agrogaming, que, a través del videojuego en línea Farmer Simulator, facilita a los estudiantes la simulación de cultivos mediante realidad virtual e inteligencia artificial.

Desde hace 12 años, es docente de Comunicación y Lenguaje en la EFA, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), donde comparte sus conocimientos con estudiantes de nivel básico y diversificado, apoyado en la tecnología para fomentar en los jóvenes habilidades y conocimientos orientados a la formación agroambiental.

El docente considera que los estudiantes deben tener un rol activo y participativo para lograr un mejor aprendizaje en su formación como peritos agrónomos.

Fetzer Paz fue galardonado en el 2023 con el premio Maestro 100 Puntos, en la categoría Profesor de Nivel Medio. Ese mismo año, recibió una mención honorífica del galardón María Chinchilla, en Alta Verapaz.

César Guillermo Fetzer Paz viajó a Dubái, donde se llevó a cabo la entrega del Global Teacher Prize. (Foto Prensa Libre: MAGA)

Sobre el premio

El Global Teacher Prize fue creado para destacar el valor e importancia de los educadores y el impacto que tienen sobre sus estudiantes y en las comunidades donde se desempeñan.

La Fundación Varkey, en colaboración con la Unesco, entrega el reconocimiento desde el 2014, el cual consiste en US$1 millón para el ganador.

Este año, el premio fue para la profesora india Rouble Nagi, quien convierte paredes abandonadas y deterioradas en murales interactivos a gran escala para la enseñanza de la lectoescritura y la aritmética.

“Nuestro mundo se enfrenta a profundos desafíos, desde la escasez de docentes y los rápidos avances tecnológicos hasta las urgentes exigencias de la acción climática. Si queremos construir un futuro justo, inclusivo y sostenible, debemos reconocer una verdad sencilla: no podremos estar a la altura de este momento si no invertimos en los docentes”, dijo Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la Unesco, sobre este galardón.

En la edición 2026, el Global Teacher Prize recibió más de 5 mil nominaciones de 139 países, entre ellas, la del guatemalteco César Guillermo Fetzer Paz, que resultó entre los 50 finalistas.