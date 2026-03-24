Guatemaltecos por la Nutrición informa de aliado estratégico para combatir la desnutrición en Chiantla, Huehuetenango

El Grupo Financiero G&T Continental se suma a Guatemaltecos por la Nutrición con el propósito de erradicar la desnutrición infantil en el país.

Según se informó este martes 24 de marzo, la colaboración busca ampliar el alcance de los programas de nutrición infantil y desarrollo comunitario para fortalecer el desarrollo de las familias beneficiadas.

Añade que, con esta alianza, refuerza el compromiso con el desarrollo integral de Guatemala al sumar esfuerzos con el programa integral de Castillo Hermanos, que resuelve las causas de la desnutrición infantil de manera integral y con enfoque holístico.

Esta alianza estratégica busca potenciar los resultados alcanzados en Huehuetenango y, para ello, se ampliará su alcance para garantizar la sostenibilidad de una iniciativa que transforma vidas y contribuye a la construcción de un futuro más saludable para los niños beneficiados.

Se explicó que las acciones de esta alianza se implementarán en Chiantla, Huehuetenango, departamento en el que Guatemaltecos por la Nutrición opera desde el 2023 y donde ha dado resultados históricos en la erradicación de la desnutrición infantil.

¿De cuánto será la inversión?

El Grupo Financiero G&T Continental replicará el modelo de Guatemaltecos por la Nutrición con una inversión superior a Q20 millones, pues el objetivo es ampliar el impacto de los ejes de atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento ambiental, además de fortalecer la economía familiar, el acceso a alimentos y la estimulación temprana.

De acuerdo con la información, la alianza busca generar mayor visibilidad y sensibilización en torno a la desnutrición infantil; también fomentar la cooperación con otros actores clave del país y consolidar el rol del Grupo Financiero G&T Continental como referente de impacto social y desarrollo sostenible.

“Sumarnos a Guatemaltecos por la Nutrición representa un compromiso tangible con la niñez y las familias de nuestro país. Buscamos impulsar soluciones sostenibles, replicables y con resultados medibles que fortalezcan el desarrollo integral y generen bienestar a largo plazo”, destacó Enrique Rodríguez Mahr, director general de Grupo Financiero G&T Continental.

Iveth Suárez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano del referido grupo, remarcó que esta alianza se alinea de manera directa con la estrategia de sostenibilidad del grupo financiero.

“Trabajamos para materializar nuestra visión de impacto social, priorizando iniciativas con resultados comprobables y transformadores. Con Guatemaltecos por la Nutrición, ampliamos nuestro compromiso con Guatemala, promoviendo bienestar, oportunidades, desarrollo e impacto social positivo y sostenible”, subrayó. Suárez amplió que el proyecto durará cinco años y busca impactar positivamente a 5 mil niños y 300 mujeres embarazadas.

Resultados del programa

El programa ha logrado resultados relevantes, como la reducción de la desnutrición aguda de 6% a 0.8% y la disminución de la desnutrición crónica hasta en 17 puntos, así como mejoras en el consumo nutricional y el acceso a alimentos en la población atendida.

Con el acompañamiento del Grupo Financiero, el objetivo es escalar estos avances, garantizar la sostenibilidad del programa y replicar el modelo en otras regiones de Guatemala.

"Guatemaltecos por la Nutrición es un proyecto integral, estructurado para ser replicado. Por ello, nos entusiasma que Grupo Financiero G&T Continental amplíe su alcance a más familias, que sin duda verán los resultados de una mejor nutrición y una transformación positiva en sus comunidades”, indicó José Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición.

Añadió: “Agradecemos a Grupo Financiero G&T Continental por ser el primer grupo en sumarse a esta iniciativa, haciéndolo desde el corazón, para generar impacto social con acciones reales, algo que los ha caracterizado por años".

Silva agregó que, cuando se habla de desnutrición, Chiantla está en los primeros lugares, pues, según datos, en el 2025 fue el municipio donde más niños murieron por desnutrición aguda: se reportaron tres decesos.

Explicó que, junto con las comunidades, desarrollarán capacidades y competencias para encontrar soluciones que permitan combatir la desnutrición.

Añadió que trabajarán en los ejes de salud, atención primaria, educación nutricional, crecimiento económico y desarrollo infantil temprano, así como en mejorar las capacidades productivas de las comunidades. Otro tema será mejorar el acceso al agua.

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