Insivumeh informa de lunes lluvioso y autoridades piden precaución a los automovilistas

Lluvias afectan la metrópoli este lunes y autoridades de tránsito piden precaución a los automovilistas.

Autoridades de tránsito reportan fuerte lluvia en municipios de la metrópoli. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT de la capital)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este lunes 25 de agosto se prevén lluvias en la mayor parte del país durante la tarde y la noche.

Añadió que los mayores acumulados se esperan en la Franja Transversal del Norte, algunas zonas de Petén, occidente, bocacosta, Caribe y norte de los valles del oriente, especialmente en Chiquimula.

Advirtió que las condiciones atmosféricas podrían propiciar tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

El Insivumeh recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos o daños en la red vial del país.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala reportó lluvias en las zonas 9, 10, 13, 14, 15, 16 y en la ruta a El Salvador.

Pidió a los automovilistas encender las luces de los vehículos y conducir con precaución bajo puentes y pasarelas.

La PMT de Villa Nueva informó sobre lluvia intensa en ese municipio y recomendó a los conductores movilizarse con precaución, encender las luces y reducir la velocidad en lugares con poca visibilidad.

Autoridades de Tránsito de Santa Catarina Pinula reportaron fuertes lluvias en ese municipio y pidieron precaución a los automovilistas.

La PMT de Villa Canales también informó sobre lluvia en ese municipio e instó a los conductores a manejar con precaución por el asfalto mojado.

La Cruz Roja Guatemalteca reportó fuerte lluvia en Amatitlán y solicitó precaución a la población.

