Junta Monetaria autoriza que agencias bancarias cierren el viernes 26 y el lunes 29 de junio

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras puedan cerrar el lunes 29 de junio, asueto que corresponde al 30 de junio y que se traslada a ese día.

Además, autorizó que el sistema bancario pueda cerrar el viernes 26 de junio, asueto por el Día del Empleado Bancario (correspondiente al 1 de julio).

Asimismo, la SIB informó que queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de una agencia, ventanilla especial o similar.

Las oficinas de la SIB también permanecerán cerradas el viernes 26 y el lunes 29 de junio.

El listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante el asueto podrá consultarse, a partir del jueves 25 de junio, en el sitio web www.sib.gob.gt.

El asueto del 30 de junio, reconocido como Día del Ejército en Guatemala, generará un fin de semana largo en el 2026.

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En el 2018, el Congreso aprobó una reforma a la Ley que Promueve el Turismo Interno, Decreto 19-2018, para que tres asuetos se ampliaran mediante su traslado a lunes o viernes.

Sin embargo, cabe recordar que, desde el 16 de abril del 2020, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la disposición que permitía trasladar los asuetos del 1 de mayo y del 20 de octubre, por lo que únicamente puede trasladarse el del 30 de junio.

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