La PMT explica de cuánto fue la multa a piloto de bus por usar bocina modificada

Agentes de la PMT han sancionado a 13 pilotos en la capital por utilizar bocinas modificadas en los buses.

Bus que fue multado por la PMT en el bulevar Los Próceres por utilizar bocina modificada. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

El piloto de un autobús extraurbano fue sancionado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, luego de que se percataron de que el conductor utilizaba una bocina modificada con un sonido estridente mientras circulaba por el bulevar Los Próceres.

El vocero de la PMT, Amílcar Montejo, informó que la multa fue impuesta con base en el artículo 182 del Reglamento de Tránsito, que establece una sanción de Q300 por producir ruidos exagerados o innecesarios en áreas residenciales o en horarios inapropiados.

Montejo agregó que han impuesto 13 multas de Q300 cada una por esta infracción relacionada con el uso de bocinas. Las sanciones han sido aplicadas en la ruta al Atlántico, bulevar Los Próceres, La Terminal (zona 4) y la calzada Atanasio Tzul.

Según Montejo, esta situación se ha vuelto frecuente, pues varios pilotos han modificado las bocinas con tonos musicales o sonidos estridentes, lo que, de acuerdo con él, afecta a peatones, automovilistas y vecinos. Afirmó que estas modificaciones son un abuso.

“Se colgaron de la bocina, jalaban y jalaban para que la bulla fuera estridente, un abuso total contra los usuarios y vecinos”, escribió Montejo en X, donde compartió el video del autobús.

Agregó: “El transporte extraurbano nos debe respetar a los ciudadanos. No más bocinazos. No más conciertos con bocinas de aire para buses”.

La PMT reiteró su llamado a los pilotos del transporte público a respetar las normas de tránsito y evitar alteraciones que afecten la convivencia y el orden vial.

