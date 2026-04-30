La SIT descarta hackeo a sus sistemas y desarrolla evaluaciones técnicas tras alerta

Este viernes 30 de abril suman tres las alertas de hackeos contra sitios web de instituciones del Estado. En esta ocasión, información difundida en redes sociales alertó sobre la supuesta vulneración del sitio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

La SIT informó que efectuó un análisis forense informático, derivado de la información que circula en redes sociales, sobre la posible filtración de credenciales de acceso a la página de servicios electrónicos.

Afirmó que el análisis preliminar indica que la exposición de credenciales se originó en dispositivos comprometidos mediante software malicioso, y no en una intrusión directa a la infraestructura de la SIT.

Según la entidad, este tipo de incidentes puede originarse fuera de la infraestructura institucional y derivar posteriormente en intentos de uso indebido de accesos a diferentes plataformas.

Añadió que, desde el momento en que tuvo conocimiento de esta situación, desarrolló las acciones pertinentes relacionadas con seguridad informática, y adoptó medidas para proteger la integridad de los sistemas y la información institucional.

Indicó que las evaluaciones técnicas continúan en desarrollo y que mantiene las acciones necesarias para prevenir accesos no autorizados y fortalecer las medidas de seguridad institucional.

La SIT señaló que continuará informando oportunamente conforme avance el proceso técnico de verificación.

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¿Qué indicaba la alerta?

La cuenta en X @VECERTRadar emitió la alerta en la que insta a la SIT a invalidar de inmediato las cuentas comprometidas y realizar una rotación global de contraseñas administrativas.

Añadió que el supuesto ataque ha impactado a instituciones clave dentro del gobierno guatemalteco, pues la alerta también se extendió al Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la Nación.

Según la referida cuenta, el actor emplea técnicas de exposición pública y compromiso de credenciales para demostrar control sobre los sistemas; sin embargo, la SIT ha descartado una intrusión.

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