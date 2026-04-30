PGN niega hackeo de sus sistemas e intensifica protocolos de ciberseguridad

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PGN niega hackeo de sus sistemas e intensifica protocolos de ciberseguridad

PGN afirma que su sistema opera con normalidad y sigue en línea tras alerta por supuesto ataque informático.

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ATAQUE CIBERNÉTICO

Imagen ilustrativa. PGN descarta ataque informático a su sistema. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

En los últimos días han captado la atención los ataques informáticos contra algunas instituciones del Estado, sumados a las alertas surgidas este jueves 30 de abril.

A temprana hora se informó de una alerta por posible vulneración cibernética en los servidores del Ministerio de Educación; luego también comenzó a circular en redes un posible hackeo al sitio de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La cuenta en la red social X @VECERTRadar alertó de la posible vulneración de los sistemas de la PGN.

“Se ha detectado una serie de compromisos activos dirigidos a la infraestructura crítica y portales gubernamentales en Guatemala”, advirtió.

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Afirmó que el actor de las amenazas opera a través de un canal de Telegram, ha filtrado credenciales de acceso administrativo y ha ejecutado ataques de desfiguración —alteración visual— en portales de servicios.

El origen del supuesto ataque estaría vinculado con el grupo JXLLTEAM, que está asociado con el alias KeyBreaker, según la referida cuenta.

El supuesto ataque informático habría impactado instituciones clave dentro del Gobierno guatemalteco, entre estas la PGN.

Para leer más: Contraloría blinda plataformas digitales tras alertas de hackeos en instituciones públicas y académicas

“Se insta a la PGN a invalidar de inmediato las cuentas comprometidas y realizar una rotación global de contraseñas administrativas”, sugirió @VECERTRadar.

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En respuesta, la PGN informó: “Al respecto, se informa que no se ha producido ningún hackeo a la institución. Nuestro sistema continúa operando con normalidad y permanece en línea, sin que exista evidencia de robo o pérdida de información”.

Agregó: “Se han intensificado los protocolos de ciberseguridad y el monitoreo de la información, en respuesta al contexto reciente en el país relacionado con este tema”.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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