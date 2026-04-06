¿Lloverá en Guatemala? Insivumeh detalla las condiciones previstas para esta semana

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¿Lloverá en Guatemala? Insivumeh detalla las condiciones previstas para esta semana

Boletín del Insivumeh explica las probabilidades de lluvia del 6 al 10 de abril en Guatemala.

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CLIMA EN GUATEMALA

Guatemala podría ser afectada por un frente frío entre el 6 y 10 de abril. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

En Guatemala se han registrado precipitaciones en los últimos días y, según el pronóstico del Insivumeh, del lunes 6 al viernes 10 de abril podrían registrarse lloviznas o lluvias dispersas por la tarde y noche, desde regiones del norte hasta el centro del país.

Además, se prevén áreas con niebla matutina y nocturna, así como nublados parciales que alternarán con poca nubosidad. Las lluvias se esperan a inicios de semana.

De acuerdo con el Insivumeh, las lluvias previstas para esta semana se asocian con el paso de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México, el ingreso de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas.

A partir del sábado 11 de abril, el viento del nordeste tenderá a incrementarse gradualmente.

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El Insivumeh recomienda a la población no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse lo mejor posible.

En la meseta central, que incluye la capital, habrá áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con ambiente parcialmente nublado, cálido y húmedo.

También habrá incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica. Se prevé viento del norte y nordeste ligero, con posibilidad de cambio al sur por la tarde.

Para las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido con humo, así como incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica. La mayor posibilidad de lluvias será en la bocacosta y el suroccidente.

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En la región del Motagua y los Valles del Oriente habrá niebla matutina, ambiente parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y clima cálido durante el día. Además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica en zonas de montaña.

En la región norte, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte habrá posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Para leer más: Guatemala estará entre los países más afectados por calor extremo en 2050, según Oxford

Temperaturas máximas

  • La capital: 26 °C a 28 °C
  • Altiplano central y occidental: 24 °C a 30 °C
  • Regiones del Pacífico: 35 °C a 37 °C
  • Región norte: 32 °C a 34 °C
  • Alta Verapaz: 25 °C a 27 °C
  • Caribe: 30 °C a 32 °C
  • Región del Motagua y los Valles del Oriente: 35 °C a 37 °C

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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