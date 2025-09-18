Lluvias intensas provocan tránsito lento en la metrópoli; autoridades piden precaución a los automovilistas

Autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas tener precaución por la lluvia que se registra en la metrópoli este jueves 18 de septiembre.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales reporta fuerte lluvia en Boca del Monte, donde el miércoles la movilidad se complicó por derrumbes en la carretera.

La PMT de Villa Nueva también reporta lluvia en la cuesta de Villalobos, por lo que pide precaución a los conductores.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT de la capital, informa que la rama de un árbol cayó sobre un vehículo en el bulevar Acatán, 15 calle de la zona 16.

Añade que se registra fuerte lluvia que afecta la movilidad en el Anillo Periférico, zona 11, Majadas, Utatlán, calzada Roosevelt y la colonia El Mirador. Además, se reporta tránsito lento en el puente San Cristóbal.

Agrega que la lluvia en las zonas 2 y 3 de Mixco, desde la ruta Interamericana, afecta la circulación en la calzada San Juan.

Según el pronóstico del Insivumeh, las lluvias continuarán este jueves por el paso de una onda del este sobre el territorio nacional.

Conduzca con precaución! Lluvia en el sector de la cuesta de Villa Lobos.#TransitoVN pic.twitter.com/2SEFB4Sl3u — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 18, 2025

