Lluvias persistirán en Guatemala el 6 y 7 de junio por posible depresión tropical, alerta Insivumeh

El boletín sobre las condiciones climáticas, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), advierte que las lluvias en el sur y centro de Guatemala persistirán el 5, 6 y 7 de junio.

La pronosticadora Ana Pérez señala que continúa la influencia de un sistema de baja presión, por lo que no se descartan lluvias en la mayor parte del territorio guatemalteco.

El Insivumeh mantiene el monitoreo de una zona de inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico.

“Se mantiene un monitoreo de una zona de baja presión cercana a las costas de Guatemala y El Salvador, la cual cuenta con alta probabilidad de desarrollarse como depresión tropical en las próximas horas”, alerta Pérez.

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La pronosticadora prevé que las lluvias podrían registrarse en el sur y centro del país y en occidente, así como nublados y precipitaciones en otros sectores.

Para el 6 y 7 de junio, la institución científica informa que el ambiente será cálido y húmedo durante el día.

En el transcurso del fin de semana e inicios de la próxima semana, el sistema de baja presión podría fortalecerse entre México y Guatemala.

El Insivumeh advierte que las lluvias previstas podrían favorecer las crecidas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial.

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Este 5 de junio podrían percibirse lloviznas en la costa sur. También se prevén lluvias de moderadas a fuertes a escala nacional, con viento acelerado.

En las últimas 24 horas, los mayores acumulados de lluvia se registraron en Esquipulas, Chiquimula, con 28 milímetros; en el aeropuerto Mundo Maya, Petén, con 16 milímetros, y en Huehuetenango, con 14.8 milímetros.

Temperaturas máximas

Ciudad de Guatemala: entre 26 °C y 28 °C

Altiplano central y occidental: entre 24 °C y 30 °C

Pacífico: entre 33 °C y 35 °C

Petén: entre 36 °C y 38 °C

Alta Verapaz: entre 28 °C y 36 °C

Caribe: entre 32 °C y 34 °C

Región de la cuenca del río Motagua y valles de Oriente: entre 36 °C y 38 °C

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