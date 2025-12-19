Los trabajadores de la SAT tendrán asueto estos días por Navidad y Año Nuevo

Los trabajadores de la SAT tendrán asueto estos días por Navidad y Año Nuevo

La SAT otorga permiso laboral con goce de salario a su personal por las fiestas de fin de año.

EDIFICIO DE LA SAT

Edificio de la SAT en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Álvaro Interiano)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó este viernes 19 de diciembre, en el Diario de Centro América, la resolución 1862-2025, por la cual otorga permiso laboral con goce de salario a su personal por las festividades de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con lo resuelto, se concede asueto los días 24, 25 y 26 de diciembre, así como el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026.

Se exceptúa al personal que debe laborar en jornadas especiales o por necesidades del servicio, el cual será remunerado conforme a la ley.

Además, se instruye a la Intendencia de Recaudación para que efectúe los ajustes necesarios en los sistemas relacionados con el cómputo de plazos, intereses y sanciones correspondientes.

Tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala por sector y circunscripción

Cómo queda la tabla del salario mínimo 2026 en Guatemala por actividad y circunscripción

industria manufacturas alimentos y bebidas F HPL

Reacciones por alza al salario mínimo 2026 reflejan división de opiniones entre sectores

Por su parte, el 15 de diciembre, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó el acuerdo 222-2025, que otorga permiso laboral con goce de salario a los trabajadores de las instituciones centralizadas y descentralizadas de la administración pública, en el marco de las celebraciones de fin de año.

Se establece que los servidores públicos tendrán asueto el miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre del 2025.

También se exceptúa a los empleados públicos que, conforme a su pacto colectivo, tengan establecido un día de descanso distinto.

