Los trabajadores de la SAT tendrán asueto estos días por Navidad y Año Nuevo

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó este viernes 19 de diciembre, en el Diario de Centro América, la resolución 1862-2025, por la cual otorga permiso laboral con goce de salario a su personal por las festividades de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con lo resuelto, se concede asueto los días 24, 25 y 26 de diciembre, así como el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026.

Se exceptúa al personal que debe laborar en jornadas especiales o por necesidades del servicio, el cual será remunerado conforme a la ley.

Además, se instruye a la Intendencia de Recaudación para que efectúe los ajustes necesarios en los sistemas relacionados con el cómputo de plazos, intereses y sanciones correspondientes.

Por su parte, el 15 de diciembre, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó el acuerdo 222-2025, que otorga permiso laboral con goce de salario a los trabajadores de las instituciones centralizadas y descentralizadas de la administración pública, en el marco de las celebraciones de fin de año.

Se establece que los servidores públicos tendrán asueto el miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre del 2025.

También se exceptúa a los empleados públicos que, conforme a su pacto colectivo, tengan establecido un día de descanso distinto.

Para leer más: Nochebuena en Guatemala: qué se celebra el 24 de diciembre y cuál es el origen de esta tradición

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.