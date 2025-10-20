Marcha del 20 de octubre: Estudiantes y sindicalistas conmemoran 81 años de la Revolución de 1944

Marcha del 20 de octubre: Estudiantes y sindicalistas conmemoran 81 años de la Revolución de 1944

Sindicatos y estudiantes exigieron este 20 de octubre la reparación urgente de la red vial, la reducción de precios en la canasta básica y mayor seguridad, y rechazaron el alza salarial de los diputados.

Marcha 20 de octubre

Sindicatos y estudiantes universitarios marchan este 20 de octubre en conmemoración de la Revolución de 1944. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Hombres, mujeres y niños participaron este 20 de octubre en la marcha que conmemora los 81 años de la Revolución de 1944.

Los sindicatos del país y el estudiantado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) fueron los sectores más representativos durante la actividad, que celebra los derechos adquiridos y las obras públicas ejecutadas durante la década de 1944 a 1954.

Durante la caminata, el sector sindical manifestó su rechazo al aumento salarial de los diputados ante el incremento de los precios de los productos de la canasta básica.

Además, exigen al Ejecutivo la pronta reparación de la infraestructura vial nacional, que afecta a todos los trabajadores del país.

Lea más: ¿Qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala?

Un miembro del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central, S. A. (Stegsa) aseguró que la “gesta revolucionaria”, que involucró a campesinos, trabajadores y estudiantes, se ha perdido con el avance de la tecnología.

“Queremos retomar y recordar esos 10 años de Primavera que en su momento tuvimos, y hoy, a través de esa lucha, podemos gozar de algunos beneficios, como el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad, que hoy está hundido en corrupción”, señaló.

(Video Prensa Libre: Esbin García).

Un encapuchado sancarlista, apodado Pelusa, mencionó que, como estudiantes universitarios, no quieren que “la historia muera, no queremos que la historia se repita”.

“Necesitamos que todo el pueblo conozca la historia de nuestro país para generar esa unión”, añadió.

Le podría interesar: Árbenz, “Soldado del pueblo”, regresa a Guatemala

Con claveles, pancartas y consignas también fue recordado el dirigente universitario Oliverio Castañeda de León, en su placa conmemorativa ubicada en el Pasaje Rubio, en la 6a. avenida, zona 1.

Marcha 20 de octubre Revolución
Trabajadores, sindicatos y estudiantes universitarios caminaron en el Paseo de la Sexta para conmemorar los 81 años de la Revolución. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).
Marcha 20 de Octubre Consuelo Porras
Los manifestantes exigen la reparación de la red vial y critican el desempeño de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).
Comité de Huelga 20 de octubre
Anteriores Comités de Huelga de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) también participan de la marcha y conmemoración. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).
Oliverio Castañeda de León
Estudiantes y egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala también conmemoran y recuerdan la muerte del dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León, quien murió a los 23 años en 1978. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Día de la Revolución Marcha 20 de octubre Revolución 20 de octubre Sindicatos de Guatemala Tendencias nacionales Usac 
