Marcha del 20 de octubre: Estudiantes y sindicalistas conmemoran 81 años de la Revolución de 1944

Hombres, mujeres y niños participaron este 20 de octubre en la marcha que conmemora los 81 años de la Revolución de 1944.

Los sindicatos del país y el estudiantado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) fueron los sectores más representativos durante la actividad, que celebra los derechos adquiridos y las obras públicas ejecutadas durante la década de 1944 a 1954.

Durante la caminata, el sector sindical manifestó su rechazo al aumento salarial de los diputados ante el incremento de los precios de los productos de la canasta básica.

Además, exigen al Ejecutivo la pronta reparación de la infraestructura vial nacional, que afecta a todos los trabajadores del país.

Un miembro del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central, S. A. (Stegsa) aseguró que la “gesta revolucionaria”, que involucró a campesinos, trabajadores y estudiantes, se ha perdido con el avance de la tecnología.

“Queremos retomar y recordar esos 10 años de Primavera que en su momento tuvimos, y hoy, a través de esa lucha, podemos gozar de algunos beneficios, como el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad, que hoy está hundido en corrupción”, señaló.

(Video Prensa Libre: Esbin García).

Un encapuchado sancarlista, apodado Pelusa, mencionó que, como estudiantes universitarios, no quieren que “la historia muera, no queremos que la historia se repita”.

“Necesitamos que todo el pueblo conozca la historia de nuestro país para generar esa unión”, añadió.

Con claveles, pancartas y consignas también fue recordado el dirigente universitario Oliverio Castañeda de León, en su placa conmemorativa ubicada en el Pasaje Rubio, en la 6a. avenida, zona 1.

Trabajadores, sindicatos y estudiantes universitarios caminaron en el Paseo de la Sexta para conmemorar los 81 años de la Revolución. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

Los manifestantes exigen la reparación de la red vial y critican el desempeño de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

Anteriores Comités de Huelga de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) también participan de la marcha y conmemoración. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

Estudiantes y egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala también conmemoran y recuerdan la muerte del dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León, quien murió a los 23 años en 1978. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

