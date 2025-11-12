Más de cuatro mil personas afectadas en las últimas horas por inundaciones en Izabal

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, asociadas al acercamiento de un frente frío y al ingreso de humedad desde ambos litorales, han dejado 4,212 personas afectadas y daños en más de 780 viviendas en Morales y Puerto Barrios, Izabal, según informó este miércoles 12 de noviembre la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

En Puerto Barrios, las zonas más afectadas son la colonia San Agustín y la aldea Santo Tomás de Castilla, donde el desborde del río Manantial dañó viviendas y afectó a varias familias.

También se reportan daños en la colonia Piedras Negras, caserío Suiche III, aldea Mojanales, barrio Río Salado, colonia Las Palmeras, colonia Belén, barrio La Refinería y colonia Quebrada Seca, con un saldo de más de 1,987 personas afectadas y 451 viviendas dañadas.

En Morales, las inundaciones impactaron principalmente a las aldeas Champona Línea, Cayuga, Creek Zarco, Sebol, San Francisco El Río, Navajoa y el barrio Moderno. En total, se contabilizan 2,225 personas afectadas y 335 viviendas con daños, según el recuento preliminar de la Conred.

La institución indicó que coordinó el envío de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas y que mantiene el monitoreo constante en la zona, debido a la persistencia de las lluvias y la influencia de un sistema frío del norte, que provoca vientos fuertes e inestabilidad atmosférica.

En el lugar se tiene registro de albergues, pero, según la Conred, aunque se ofreció este recurso a las familias, estas han decidido autoalbergarse, mientras que otras optaron por permanecer en sus viviendas.

