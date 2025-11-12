Más de cuatro mil personas afectadas en las últimas horas por inundaciones en Izabal

Comunitario

Más de cuatro mil personas afectadas en las últimas horas por inundaciones en Izabal

Morales y Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, se ven afectados por inundaciones tras las lluvias de las últimas horas.

y

|

time-clock

Pobladores de Morales y Puerto Barrios, Izabal, se ven afectados por las inundaciones. (Foto Prensa Libre: Conred)

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, asociadas al acercamiento de un frente frío y al ingreso de humedad desde ambos litorales, han dejado 4,212 personas afectadas y daños en más de 780 viviendas en Morales y Puerto Barrios, Izabal, según informó este miércoles 12 de noviembre la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

En Puerto Barrios, las zonas más afectadas son la colonia San Agustín y la aldea Santo Tomás de Castilla, donde el desborde del río Manantial dañó viviendas y afectó a varias familias.

También se reportan daños en la colonia Piedras Negras, caserío Suiche III, aldea Mojanales, barrio Río Salado, colonia Las Palmeras, colonia Belén, barrio La Refinería y colonia Quebrada Seca, con un saldo de más de 1,987 personas afectadas y 451 viviendas dañadas.

En Morales, las inundaciones impactaron principalmente a las aldeas Champona Línea, Cayuga, Creek Zarco, Sebol, San Francisco El Río, Navajoa y el barrio Moderno. En total, se contabilizan 2,225 personas afectadas y 335 viviendas con daños, según el recuento preliminar de la Conred.

EN ESTE MOMENTO

TRANSPORTE EXTRAURBANO. Trfico, transporte extraurbano, trbol. Se realizaron una serie de fotografas cerca del Trbol, adems, se hizo un pequeo sondeo para saber qu piensa el guatemalteco del transporte urbano a consecuencia del accidente en la Calzada de La Paz. Juan Diego Gonzlez. 130225

Transportistas extraurbanos analizan incremento a las tarifas del pasaje por deterioro de carreteras

Right
Agentes de la PNC embalan el dinero decomisado durante uno de los allanamientos realizados en la zona 6 de Retalhuleu, como parte del operativo contra el narcomenudeo. (Foto Prensa Libre: PNC)

Redada en Retalhuleu deja más de Q403 mil decomisados a supuestos narcomenudistas

Right

La institución indicó que coordinó el envío de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas y que mantiene el monitoreo constante en la zona, debido a la persistencia de las lluvias y la influencia de un sistema frío del norte, que provoca vientos fuertes e inestabilidad atmosférica.

En el lugar se tiene registro de albergues, pero, según la Conred, aunque se ofreció este recurso a las familias, estas han decidido autoalbergarse, mientras que otras optaron por permanecer en sus viviendas.

Para ver más: Videos: fuertes lluvias causan inundaciones y evacuaciones en Puerto Barrios, Izabal

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Daños por lluvias Izabal Lluvias en Guatemala Puerto Barrios 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS