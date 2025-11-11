Videos: fuertes lluvias causan inundaciones y evacuaciones en Puerto Barrios, Izabal

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, derivadas de la influencia de un viento frío procedente del norte, provocaron inundaciones en distintos sectores de Puerto Barrios, Izabal.

Según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), las áreas más afectadas son la aldea Santo Tomás de Castilla y la colonia Piedras Negras.

La Cruz Roja Guatemalteca reportó la evacuación de siete familias, integradas por 38 personas, en Santo Tomás de Castilla, debido a la acumulación de agua en sus viviendas.

Por su parte, la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala efectuó el traslado de varias familias más, principalmente en la aldea El Manantial, donde el nivel del agua alcanzó entre medio metro y un metro de altura.

En algunos casos, los socorristas utilizaron cuerdas y camillas para efectuar las evacuaciones de forma segura.

Las autoridades continúan con las evaluaciones de daños y monitorean las condiciones del clima en la región, donde las lluvias, según el reporte del Insivumeh, podrían continuar durante las próximas horas. Hasta el momento no se reportan albergues habilitados.

En imágenes compartidas se observan varias calles inundadas y el momento en que socorristas rescatan a pobladores.

Para leer más: Guatemala enfrenta vientos de hasta 60 km/h: el tercer frente frío sigue activo, alerta el Insivumeh

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Videos de cortesía