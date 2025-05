Mineduc publica acuerdos que explican cómo quedó el aumento de salario y bonos para los maestros

El Ejecutivo publicó este viernes 30 de mayo en el Diario de Centro América los acuerdos del Ministerio de Educación (Mineduc) que establecen el aumento salarial y los bonos para los maestros del sector público.

Uno de los acuerdos es el DIREH 4425-2025, que regula la metodología y el procedimiento de aplicación del ajuste al salario inicial 2025 NPP y NM del renglón 021.

El NPP se refiere al personal que desarrolla actividades docentes en los niveles de educación preprimaria y primaria, por un monto de Q220.

Mientras que el NM corresponde a los maestros que desarrollan actividades docentes en el nivel medio (ciclos básico y diversificado), por un monto de Q230.

Según el Mineduc, este ajuste entra en vigor el 1 de junio y forma parte del salario de los maestros y, por lo tanto, está sujeto a descuentos, deducciones, gravámenes, embargos y obligaciones tributarias. Asimismo, se tomará en cuenta para el cálculo de la bonificación anual (Bono14), aguinaldo, indemnización, pensión por jubilación u otras prestaciones.

Bono mensual para maestros

El Mineduc también publicó el acuerdo DIREH 4424-2025, relacionado con el “bono mensual 031 2025” y el “bono mensual 2025”.

La aplicación del “bono mensual 2025”, equivalente a Q400, corresponde a los puestos con cargo a los renglones presupuestarios 011 “personal permanente”, 022 “personal por contrato”, con títulos de puestos del Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo, y también al renglón 021 “personal supernumerario” que desarrolla tareas administrativas.

Mientras que el “bono mensual 031 2025” se aplica a los títulos jornales con cargo al renglón presupuestario 031, “jornales” de las dependencias centrales y direcciones departamentales de Educación.

Las disposiciones de este acuerdo, que también entran en vigor el 1 de junio, se aplican exclusivamente a los puestos administrativos del Mineduc.

Según el Mineduc, estos bonos forman parte del salario y están sujetos a descuentos, deducciones, gravámenes, embargos y obligaciones tributarias. Además, se considerarán para el cálculo del Bono14, aguinaldo, indemnización, pensión por jubilación u otras prestaciones.

Bonos únicos en junio y diciembre

El acuerdo DIREH 4426-2025 se refiere al bono único aprobado para junio y diciembre.

Se regula la aplicación de estos bonos para los puestos docentes y administrativos con cargo a los renglones presupuestarios 011 “personal permanente”, 021 “personal supernumerario”, 022 “personal por contrato”, con títulos de puestos del Plan de Clasificación de Puestos, y 031 “jornales” del Ministerio de Educación, por un monto de Q500.

El Mineduc aclara que estos bonos no forman parte del salario y, por lo tanto, no se tomarán en cuenta para el cálculo del Bono14, aguinaldo, indemnización, pensión u otras prestaciones, ni estarán sujetos a descuentos, deducciones, gravámenes, embargos ni obligaciones tributarias. Asimismo, no se considerarán para el pago de viáticos, dietas ni tiempo extraordinario.

Mientras que el Ministerio de Finanza este viernes publicó el acuerdo gubernativo 92-2025 que formaliza el aumento a los maestros.

El presidente Bernardo Arévalo en su cuenta en la red social X escribió: “Hemos firmado y publicado el aumento a los maestros y maestras del sector público, vigente desde el 1 de junio”.

