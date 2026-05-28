Mineduc envía a juzgado 160 expedientes para destituir docentes

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Mineduc envía a juzgado 160 expedientes para destituir docentes

El Ministerio de Educación (Mineduc) continúa con los procesos de destitución de maestros que no dieron clases en el 2025 por participar en la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg).

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Maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) pernoctan por tiempo indefinido, se instalan con tiendas de campaña y carpas improvisadas en la Plaza de la Constitución. Fotografía Esbin Garcia 07-06 -25

Los 160 expedientes enviados al Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala corresponden a maestros que mantuvieron suspendidas las clases en el 2025, y el Mineduc busca su destitución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Educación (Mineduc) entregó al Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala el expediente de 160 docentes para iniciar el proceso de destitución, luego de cumplirse el ciclo administrativo dentro de la institución.

De acuerdo con el viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, los documentos siguen el proceso legal en el juzgado que resolvió el primer emplazamiento contra el Ministerio, en enero pasado.

Los expedientes corresponden a maestros que no se presentaron a dar clases el año pasado de “forma continuada”, al participar en la huelga promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), que mantuvo alrededor de tres mil escuelas cerradas durante más de 50 días.

Cabrera indicó que se impusieron más de tres mil sanciones económicas a los maestros que se ausentaron de sus labores durante algunos días y que, luego de ser notificados de la penalización, regresaron a trabajar. Sin embargo, otros no acataron la advertencia y continuaron en huelga. Esos casos son los que el juez analiza para establecer la destitución.

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EN FOTOGRAFIA: JOVIEL ACEVEDO, LIDER SINDICAL En medio de la marcha del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el líder sindical Joviel Acevedo declaró que ni los amparos, ni actas, así como destituciones, ni amenazas de cárcel, los detendrán. Estas declaraciones surgen luego de que la noche del pasado miércoles 9 de abril, la ministra de educación, Anabella Giracca, informara que el Juzgado Décimo Segundo del Ramo Civil de Guatemala otorgó un amparo provisional que ordenaba al STEG, abstenerse de suspender clases, bloquear carreteras, así como de obstaculizar el trabajo de la cartera Foto: BYRON RIVERA 10/04/2025

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Decenas de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se reunieron este jueves 4 de mayo en la Plaza del Obelisco para participar en una manifestación y marcha hacia el Centro Histórico. Desde primeras horas del día, maestros se concentraron pues habían anunciado que desde las 8 horas saldrían de varios puntos hacia edificios públicos en la zona 1, para manifestar su rechazo a una iniciativa de ley. Los inconformes rechazan la iniciativa de ley 5563, la cual busca aumentar las pensiones de los jubilados del Estado, pero que el Congreso no ha tramitado en primera lectura. Debido a la protesta, maestros anunciaron desde el miércoles último que las clases serían suspendidas y que participarían en asambleas y manifestaciones este jueves. Durante la caminata se presentaron algunas confrontaciones con el personal del sindicato y la Prensa, esto porque Jovial Acevedo estaba rodeado de un cordón de seguridad conformado por los mismos participantes. Fotografía: Roberto López. Fecha: 04/05/2023.

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Las autoridades del Mineduc han reiterado que el emplazamiento no impide realizar procesos disciplinarios ni destituciones de docentes, solo que, en el caso de los despidos, se añade un paso más: un juzgado laboral debe aprobarlos.

El pasado 2 de enero, el Comité Ad Hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala promovió un proceso legal contra la cartera, al alegar un conflicto económico-social. El Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala resolvió a favor de la agrupación.

Ocho semanas después, el Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social declaró “improcedente” la medida, debido a que ya existía una negociación del pacto colectivo con el sindicato mayoritario del sector educativo, en este caso, el Steg.

El Mineduc logró evidenciar que miembros de la dirigencia del Steg integraban el Comité Ad Hoc y planteó un punto de derecho, que fue presentado el 15 de enero por la Procuraduría General de la Nación, con el argumento de que el grupo pretendía una negociación similar a la llevada a cabo entre el sindicato y el Ministerio.

Pese a que el emplazamiento promovido por el Comité Ad Hoc fue rechazado, el Mineduc debe continuar los procesos de destitución de docentes con el juzgado que lo otorgó.

“Aunque el emplazamiento (el primero) ya no tiene vigencia, porque el juez lo declaró así, él ya estaba conociendo los expedientes y lo continúa haciendo”, agregó Cabrera.

Segundo emplazamiento

Actualmente, el Mineduc enfrenta un segundo emplazamiento, esta vez solicitado por el Steg, dirigido por Joviel Acevedo, bajo el argumento de un conflicto colectivo de carácter económico-social.

El pasado 22 de abril, el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales del departamento de Guatemala dio trámite a la acción legal.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, ha dicho que el emplazamiento no impide el funcionamiento de la cartera. El efecto directo fue el rompimiento de la negociación del nuevo pacto colectivo del magisterio, que estaba en discusión desde febrero del 2024.

Por ello, desde el 22 de abril quedaron suspendidas las reuniones entre los representantes del Steg y del ministerio para buscar acuerdos sobre mejores condiciones laborales para los trabajadores. El documento tenía un avance del 80%.

El viceministro no descarta el envío de más expedientes de docentes para la terminación de contratos laborales, pero serían enviados al juzgado que otorgó el segundo emplazamiento, para que establezca si procede o no la destitución.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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