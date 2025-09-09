Pérdidas por Q300 mil deja incendio en depósito en la zona 1 de Escuintla

Un incendio en un depósito de pirotecnia, ubicado en la 8a calle y 4a avenida de la zona 1 de Escuintla, redujo el negocio prácticamente a cenizas y generó alarma entre comerciantes y vecinos.

El humo cubrió las calles cercanas, dificultó la visibilidad y obligó a muchas personas a resguardarse.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que se requirió la intervención de dos unidades para controlar las llamas y evitar que se propagaran a comercios vecinos. El incendio logró controlarse y no se reportaron heridos, aunque el propietario del local estimó pérdidas por Q300 mil.

Testigos indicaron que las llamas se propagaron con rapidez debido al material inflamable almacenado en el lugar, lo que provocó explosiones y densas columnas de humo.

Bomberos voluntarios y municipales, en coordinación con comerciantes, trabajaron para sofocar el incendio.

El gobierno municipal de Escuintla confirmó que los Bomberos Voluntarios se mantuvieron en el área y que elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) apoyaron en la regulación del tránsito, para facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia y proteger a los vecinos.

El fuego consumió un negocio en la zona 1 y generó pérdidas por Q300 mil. Un video muestra cómo el humo invadió calles del centro y provocó temor entre vecinos. Bomberos voluntarios controlan el fuego en un depósito de pirotecnia, mientras columnas de humo cubren la zona 1 de Escuintla. (Foto Prensa Libre: Facebook - Municipalidad de Escuintla)

Más emergencias en la región sur

Durante la tarde, la región sur también registró incidentes de tránsito que complicaron la circulación.

En el cruce de San Vicente, un camión cargado de arena averiado bloqueó parcialmente la vía, lo que generó largas filas de vehículos. La situación se agravó por las lluvias.

Otro accidente ocurrió en el kilómetro 65 de la Ruta CA-2 Occidente, donde un autobús quedó atravesado entre dos puentes, suspendido en la parte central, lo que provocó caos en el sector.

Videos del percance se hicieron virales.