Polvo del Sahara volverá a afectar Guatemala: cómo protegerse en los días con mayor concentración

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que una nueva masa de polvo del Sahara ingresará este lunes 6 de julio al territorio nacional y permanecerá hasta el jueves 9, cuando se prevé que comience su dispersión y salida del país.

De acuerdo con el boletín PCPS-010-2026, las mayores concentraciones de partículas en suspensión se registrarán entre el martes 7 y el miércoles 8 de julio, período en el que podrían presentarse las principales afectaciones en la calidad del aire.

El polvo del Sahara es una masa de aire cálido y seco cargada de partículas de arena y minerales que se origina en el desierto del Sahara, en el norte de África. Impulsado por los vientos alisios, el fenómeno cruza el océano Atlántico y cada año alcanza el Caribe, Centroamérica, México e incluso el sur de Estados Unidos.

Según el Insivumeh, estas masas representan una de las principales fuentes naturales de material particulado en la atmósfera y pueden incrementar la concentración de partículas finas (PM10 y PM2.5), que permanecen suspendidas en el aire y pueden afectar la salud, especialmente en personas vulnerables.

Durante su permanencia en Guatemala, el fenómeno puede deteriorar la calidad del aire y provocar irritación en ojos, nariz y garganta, además de agravar padecimientos respiratorios como el asma y las alergias.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó:

Evitar actividades al aire libre cuando se perciba una alta concentración de polvo.

Utilizar mascarilla si es necesario permanecer en espacios abiertos.

Mantener puertas y ventanas cerradas para reducir el ingreso de partículas.

Proteger los depósitos de agua para evitar su contaminación.

Mantenerse informado por medio de los boletines del Insivumeh y de los canales oficiales de la Conred.

POLVO DEL SAHARA INGRESARÁ NUEVAMENTE AL TERRITORIO NACIONAL.



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El Sistema Conred indicó que mantiene el monitoreo permanente del fenómeno junto con el Insivumeh para informar oportunamente sobre cualquier cambio en su comportamiento.

Dato: La temporada de mayor presencia de polvo del Sahara en la región ocurre entre mediados de junio y mediados de agosto, cuando los vientos alisios alcanzan su máxima intensidad y favorecen el transporte de estas partículas desde África hacia América.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales del Insivumeh y la Conred para conocer la evolución del fenómeno y seguir las medidas preventivas mientras el polvo del Sahara permanezca sobre el territorio nacional.

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