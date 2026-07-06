Polvo del Sahara volverá a afectar Guatemala: cómo protegerse en los días con mayor concentración

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Polvo del Sahara volverá a afectar Guatemala: cómo protegerse en los días con mayor concentración

Una nueva masa de polvo del Sahara se aproxima a Guatemala. Las autoridades advierten sobre posibles efectos en la calidad del aire y dieron a conocer cuándo se registrarán las mayores concentraciones.

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Mapa de monitoreo internacional muestra la trayectoria del polvo del Sahara hacia Guatemala, con concentraciones bajas y moderadas en los próximos días. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Mapa de monitoreo internacional muestra la trayectoria del polvo del Sahara hacia Guatemala, con concentraciones bajas y moderadas en los próximos días. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que una nueva masa de polvo del Sahara ingresará este lunes 6 de julio al territorio nacional y permanecerá hasta el jueves 9, cuando se prevé que comience su dispersión y salida del país.

De acuerdo con el boletín PCPS-010-2026, las mayores concentraciones de partículas en suspensión se registrarán entre el martes 7 y el miércoles 8 de julio, período en el que podrían presentarse las principales afectaciones en la calidad del aire.

El polvo del Sahara es una masa de aire cálido y seco cargada de partículas de arena y minerales que se origina en el desierto del Sahara, en el norte de África. Impulsado por los vientos alisios, el fenómeno cruza el océano Atlántico y cada año alcanza el Caribe, Centroamérica, México e incluso el sur de Estados Unidos.

Según el Insivumeh, estas masas representan una de las principales fuentes naturales de material particulado en la atmósfera y pueden incrementar la concentración de partículas finas (PM10 y PM2.5), que permanecen suspendidas en el aire y pueden afectar la salud, especialmente en personas vulnerables.

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Durante su permanencia en Guatemala, el fenómeno puede deteriorar la calidad del aire y provocar irritación en ojos, nariz y garganta, además de agravar padecimientos respiratorios como el asma y las alergias.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó:

  • Evitar actividades al aire libre cuando se perciba una alta concentración de polvo.
  • Utilizar mascarilla si es necesario permanecer en espacios abiertos.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas para reducir el ingreso de partículas.
  • Proteger los depósitos de agua para evitar su contaminación.
  • Mantenerse informado por medio de los boletines del Insivumeh y de los canales oficiales de la Conred.

El Sistema Conred indicó que mantiene el monitoreo permanente del fenómeno junto con el Insivumeh para informar oportunamente sobre cualquier cambio en su comportamiento.

Dato: La temporada de mayor presencia de polvo del Sahara en la región ocurre entre mediados de junio y mediados de agosto, cuando los vientos alisios alcanzan su máxima intensidad y favorecen el transporte de estas partículas desde África hacia América.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales del Insivumeh y la Conred para conocer la evolución del fenómeno y seguir las medidas preventivas mientras el polvo del Sahara permanezca sobre el territorio nacional.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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